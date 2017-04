Unha adega experimental no campus para investigar os viños galegos do futuro

Instalación da adega experimental do campus de Lugo

Unha adega en pleno campus de Lugo. É o proxecto que vén de poñer en marcha a Escola Politécnica Superior da USC coa vista posta nos viños galegos do futuro e nos profesionais do sector que se forman neste centro lucense en materias como Enoloxía, Enxeñaría de Procesos da Industria Enolóxica, Deseño e Xestión de Adegas oi viticultura.

O sector vinícola, explican dende a institución académica, está a acadar "unha crecente importancia" que vai parella ao desenvolvemento do Máster de Enxeñaría Agronómica da EPS. Nomeadamente, á súa especialidade de vitivinicultura, cuxo alumnado tamén poderá traballar de agora en diante nesta "adega experimental". Funcionará, explican, como un "laboratorio acaído para realizar elaboracións e investigacións diversas", así como para "prácticas de vinificación".

As novas instalacións, detallan, serán igualmente empregadas polos grupos de investigación do coñecido como Campus Terra. Este traballos, destaca a USC, abordan materias como a "elaboración de viños e sidras", o estudo de temperaturas de fermentación, o "envellecemento en carballo galego" de viños galegos -e de whisky irlandés- ou do xeito en que a rega ou o abono inflúen "na elaboración e calidade dos caldos".

No Campus Terra desenvólvense estudos ligados á elaboración de viños e sidras ou o envellecemento dos caldos en barricas de carballo galego

A adega experimental que xa está en marcha en Lugo, conclúen, ten tamén a intención de incrementar as ligazóns do estudantado "cun sector que en Galicia está en auxe", como "demostra a existencia de cinco denominacións de orixe" -Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Monterrei e Valdeorras- e outras tres "denominacións de Viños da Terra": Barbanza e Iria, Terra de Betanzos e Val do Miño-Ourense. Nestas denominacións, resaltan, cultívanse case 10.000 hectáreas de viñedos que producen unhas 50.000 toneladas de uva ao ano.

"Unha das características do sector vinícola de Galicia" é "a permanente aposta pola innovación", á que esta adega experimental procurará contribuír, din. Os galegos, aseguran dende o Campus Terra, son xa recoñecidos como viños "en constante evolución", que "responden a novos procesos de elaboración" como os que son estudados nestas novas instalacións académicas, caso "dos tostados, os viños de barrica ou os fermentados sobre lías".