"Estase a desperdiciar moito talento de mulleres que non chega ás carreiras técnicas"

Carmen García Mateo © Museo do Pobo Galego

Carmen García Mateo é catedrática do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo e directora do Grupo de Tecnoloxías multimedia de atlanTTic, onde leva a cabo a súa labor investigadora, centrada principalmente nas tecnoloxías da fala e da linguaxe (recoñecemento de voz, tradución automática, conversión de texto a voz...). No ano 2014 recibiu o premio María Josefa Wonenburger, que recoñece os méritos científicos e o impacto social das mulleres nos eidos da ciencia e a tecnoloxía.

O pasado martes participou na celebración do Día da Muller no Museo do Pobo Galego, que este ano estivo centrada na fenda de xénero no desenvolvemento e aplicación das TIC. Moderadas por Encarna Otero, ademais de Carmen García Mateo interviron Luz Ramos López -xefa do departamento de Tecnoloxía do IES de Brión- ou Sonia Lois García -enxeñeira técnica industrial pola Universidade de Vigo, CEO de Coremain e de Sivsa e experta en desenvolvemento de solucións TIC aplicadas ao ámbito da sanidade-. Ademais, este xoves foi unha das participantes na xornada organizada polo Consello da Cultura Galega sobre A cultura dixital en Galicia, na que deu unha conferencia sobre "Tecnoloxía, intelixencia artificial, Big Data: A automatización que chama á porta".

Os actos do Día da Muller no Museo do Pobo estiveron dedicados este ano a debater sobre a fenda de xénero nas TIC. Onde está a base do problema? A partir de que momento as nenas son apartadas das carreiras tecnolóxicas?

O problema é complexo e normalmente cando xeneralizamos cometemos erros. Pero en todo caso é importante mandar mensaxes. O outro día no Museo do Pobo arrinquei a miña intervención con algúns datos, mesmo históricos, lembrando que na miña época de estudante -rematei a carreira a finais dos 80- eramos poucas mulleres nas facultades de ciencias. Pero eran outros tempos, a sociedade era moi distinta e iso era case esperable. Nos anos 90 houbo un certo crecemento, pero hoxe a presenza de mulleres nas carreiras técnicas volve descender, ata o 20%, mentres que noutras disciplinas, tanto de ciencias, como de ciencias sociais, de humanidades, si que acadou a igualdade ou as mulleres son mesmo maioritarias.

Hai unha cuestión moi importante relacionada con percepcións, que están xa interiorizadas no máis fondo de cada persoa, dende a infancia. Hai un tema de percepción subxectiva, de autoestima, de estereotipos asociados a carreiras técnicas que fan que as nenas, dende pequenas, rexeiten estes contidos. Existe o estereotipo de que nas carreiras técnicas se necesita un nivel de intelixencia elevado e dende que as nenas son pequenas vaise construíndo nelas a idea de que non son suficientemente intelixentes. Hai unha falta tamén de referentes femininos; os nenos son capaces de nomear científicos ou enxeñeiros, pero non tantas científicas e enxeñeiras. Están a realizarse proxectos interesantísimos, como o proxecto Wisibilizalas da UPF, para dar a coñecer científicas ou enxeñeiras, para amosar que existen, que non son raras. Hai que ir á raíz, porque se non atacamos iso, as nenas xa non escollen materias de corte técnico na ESO e despois xa non van ás enxeñarías.

É importante acadar a igualdade en todos os ámbitos, pero se cadra é máis urxente facelo nas TIC, pola súa importancia económica e social presente e futura. É o espazo que está definindo na actualidade a nosa sociedade e as consecuencias de que o papel das mulleres sexa secundario poden ser moi graves, non si?

O noso papel máis que secundario é minoritario. Non hai suficientes. Estase a desperdiciar moitísimo talento de mulleres que non chega ás carreiras técnicas e que polo tanto despois tampouco vai chegar ao mundo do traballo. E isto é moi grave, tendo en conta que as profesións relacionadas co desenvolvemento das tecnoloxías demandan cada vez máis traballadores cualificados. Non nolo podemos permitir.

Nese sentido é importante que as mulleres que estiveron e estades nos campos científicos ou técnicos sexades máis visibles, para dar eses referentes?

Hai unha frase que me gusta moito, que é 'non se elixe o que se descoñece'. Seguramente ata hai pouco as mulleres científicas e técnicas non fomos conscientes da importancia que tiña que fósemos máis visibles, de aparecer nos medios, de usar máis as redes sociais, de chegar a nenos e nenas, da importancia de poñer nisto tamén o noso empeño.

Este xoves falaches de Big Data e de Intelixencia Artificial, cousas que a moitas persoas lles poden soar moi afastadas, mesmo de ciencia ficción, pero coas que xa estamos en contacto a diario na nosa vida cotiá...

Si, facemos uso do Big Data todos os días, cada vez que empregamos o buscador de Google...

...Son determinantes no noso día a día, rodéannos, pero se cadra os que non somos expertos non sabemos moito sobre elas?

Si, todas estas tecnoloxías están xa a mudar todo o noso mundo e fálase de que constitúen unha 4ª revolución industrial. E xa non son novas, en absoluto, levamos con elas dende o 2005 e son resultado dunha evolución de moitas décadas. Nos anos 50 do pasado século sabíase xa como facer todo isto, teoricamente, pero o que non había eran as ferramentas. Todo iso chegou cun desenvolvemento exponencial da tecnoloxía nos últimos anos, cun grande aumento da capacidade dos ordenadores e da conectividade. E así avanzouse moitísimo no seu despregamento, chegando a todos os recunchos da vida da xente. Tamén a robótica está hoxe xa en todos os lados, nas aspiradoras, nos cortacéspedes... E estes aparellos conteñen unha cantidade de tecnoloxía impresionante, de hardware, de sensores...

Como está posicionada Galicia -as súas empresas, spin-off e grupos de investigación- nestes campos?

Non estamos nada mal, non estamos desconectados. Estamos ben tendo en conta a dimensión empresarial que temos e a poboación de Galicia. O importante é que non estamos illados, e isto é fundamental porque hoxe en día hai que traballar en colaboración con outras empresas, empregando todo tipo de ferramentas propias e de terceiros. E isto está a facerse dende numerosos grupos de investigación, empresas ou spin-off nacidas nas universidades. No meu campo, que son as tecnoloxías da linguaxe ou da fala, están a levarse a cabo grandes avances tecnolóxicos coa lingua galega, porque aquí si que se non o facemos nós non o vai facer ninguén, tentando que todo o relacionado co procesado automático de fala en galego estea ao mellor nivel.

"Traballamos no desenvolvemento dun sistema de recoñecemento de fala para o galego, que permita transcribir automaticamente audio. Aínda que Google xa conta cun sistema, consideramos que non ten a calidade que debe ter"

En que está centrado o teu grupo de investigación neste momento?

No grupo traballamos a partir de procesado de contidos audiovisuais, tanto audio coma as propias imaxes das persoas, para extraer automaticamente información delas: quen son, en que estado anímico están, empregando técnicas baseadas en recoñecemento de patróns. Traballamos no desenvolvemento dun sistema de recoñecemento de fala para o galego, que permita transcribir automaticamente audio e que permita por exemplo incorporar subtítulos en galego aos vídeos de Youtube. Aínda que Google xa conta cun recoñecedor de audio en galego, nós seguimos traballando niso, porque consideramos que o sistema de Google non ten a calidade que debe ter. Colaboramos con lingüísticas da Universidade de Santiago e de Vigo para mellorar a ferramenta. Na parte de vídeo, o grupo deu lugar a unha spin-off que desenvolveu unha ferramenta que permite identificar as reaccións da xente cando observa un escaparate, se miran máis unha ou outra prenda e poder detectar o seu interese...