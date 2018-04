Vigo e Porto estarán conectadas por un corredor para vehículos sen condutor

Vehículo autónomo no que traballa a empresa viguesa Xesol Innovation © Comisión Europea

Os gobernos español e portugués veñen de chegar a un acordo para habilitar dous corredores que servirán para experimentar con vehículos autónomas. Un deles é o Évora-Mérida e o outro o Porto-Vigo. O acordo, asinado o pasado 10 de abril, e ao que accedeu o xornal luso Público, dotará estes treitos de tecnoloxía 5G -á máis avanzada en comunicacións móbiles- para permitir a conexión e a conversa entre os coches sen condutor.

O acordo entre os dous países -aínda sen data para a súa aplicación- quere converter estes dous corredores nun centro tecnolóxico "neutral" que que para a industria, centros de investigación, universidades e calquera outro axente poidan “testar e avaliar tecnoloxías innovadoras de mobilidade”. O obxectivo, segundo o acordo asinado, é “transformar a Península Ibérica nunha das áreas máis innovadoras para a experimentación e a implementación da automación na mobilidade”.

Nos vindeiros meses as autoridades dos dous países deberán levar a cabo un traballo técnico para poder permitir a circulación de vehículos autónomos en convivencia con vehículos con condutor. Así, Portugal e España terán que compartir os datos relativos ás estradas e á actual circulación de vehículos, e igualmente definir “políticas e regulacións comúns e coordenadas para permitir un desenvolvemento rápido e seguro da condución autónoma".

O acordo para a posta en marcha deste corredor experimental busca avanzar nunha tecnoloxía que persegue melloras da seguridade vial, a xestión do tráfico e reducir a carga medioambiental do vehículo privado. Así mesmo, quérese con esta iniciativa, espertar a atención da sociedade sobre este asunto e promover a homoxeneización da lexislación, nun e noutro país, con respecto a esta cuestión.

Vigo, á cabeza da investigación en condución autónoma

Vigo é, de feito, un dos lugares nos que máis se está a traballar no desenvolvemento de coches autónomos, grazas á súa potente industria do automóbil. Hai xa tres anos converteuse na primeira cidade do Estado na que circulou un vehículo sen condutor, e este verán catro prototipos máis realizarán probas en estradas próximas a Vigo e no propio centro urbano.

Nesta liña de investigación destaca o traballo de empresas como Xesol Innovation, que traballa nun sistema de asistencia avanzada á condución, coñecido como ADAS, que detecta, identifica, moni­toriza e predí as traxectorias dos diferentes elementos da estrada. O sistema componse dun kit de software acompañado de cámaras e sensores que detectan e monitorizan peóns, ciclistas, motocicletas, vehículos especiais autopropulsados e autobuses. Tamén identifica sinais de tráfico e semáforos, e alerta sobre desvíos de carril ou colisións. Ademais, é capaz de proporcionar unha estimación visual do carril e das curvas. O proxecto recibiu financiamento europeo a través do programa Horizonte 2020 e foi galardoado coa Mención de Excelencia, recoñecemento que destaca as iniciativas máis innovadoras apoiadas con esta axuda europea.

Xesol Innovation naceu en 2012 en Vigo. O seu obxectivo é crear solucións para o sector da mobilidade intelixente e sustentable, para “reducir a sinistralidade nas estradas e proporcionar unha condución máis segura baseándose na intelixencia artificial, o deep learning, a visión artificial e a conectividade”. A empresa conta xa con 35 traballadores e traballadoras en varias oficinas en Vigo, Madrid, Alemaña e os EEUU e creou dúas filiais, Biometrics e Xesol Slam.

Nestes momentos traballa nun detector de fatiga baseado nunha cámara infravermella, que estima o cansazo do condutor polo movemento das súas pálpebras, o seu comportamento e o rastrexo de distraccións. Esta tecnoloxía biométrica aplícase tamén ao recoñecemento de persoas mediante algoritmos de intelixencia artificial para a xestión de acceso e permisos de uso de vehículos. Ademais, a compañía desenvolve solucións que xeran mapas en tempo real para indicarlle ao condutor ou condutora as rutas máis óptimas.