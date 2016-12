A non perder!

Paula Mariño, no Museo do Mar

A obra de Paula Mariño é a protagonista da nova exposición temporal do Museo do Mar de Galicia, que ata o vindeiro 5 de febreiro de 2017 acolle unha selección de pezas realizadas pola artista viguesa durante as últimas dúas décadas e que teñen o mar como eixo vertebrador. ‘Il Mare (1996-2016)’ é o título deste novo proxecto expositivo que lle achega ao público a “mirada creativa de Paula Mariño, as reflexións, vivencias e a maneira de entender a arte dunha autora recoñecida e de ampla bagaxe”. Así o asegurou esta tarde o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, durante o acto de inauguración da exposición da mostra.

Comisariada por Xosé Carlos López Bernárdez, a mostra vertébrase a partir dunha viaxe pola paisaxe en distintas técnicas e materiais, lenzos, instalacións, papeis e caixas, dispostas dun xeito cronolóxico que amosan as distintas fases da súa produción artística. No proxecto pictórico, que se completa con distintos libros de artista e que conta tamén cun vídeo realizado para a ocasión, as pezas xorden como resultado de anos de investigación formal e estética, sempre con distintos materiais, pero con elementos comúns: os papeis pegados, a economía de medios e mais a linguaxe expresionista.

O Apalpador visita a Praza Maior

O sábado 24 de decembro o Apalpador visita entre as 11:30 a 13:30 horas a Praza Maior de Lugo. Ás 12:00 comezan os cantos de Nadal co coro San Antonio na Praza de San Marcos -Praza de Santo Domingo -Rúa da

Raíña, coa Asociación Músico Vocal Xeada. De 16:30 a 18:30 haberá discoteca de Nadal nunha carpa instalada na Praza Maior. Con prazas limitadas. Inscrición previa no 010 (982 297 350). Organiza a Concellería de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción.