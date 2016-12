'A nena que quería navegar': Unha resposta lúdica ao acoso escolar

Guillermo Carbajo, un dos actores © Redrum Teatro A actriz Laura Míguez © Redrum Teatro Cancións e coreografías e un decorado cheo de cor completan o ambiente lúdico da representación © Redrum Teatro

A nena que quería navegar é un espectáculo de Redrum Teatro que a través da comedia, da música e dun escenario cheo de cor afonda no problema do acoso escolar, o bullying, un problema que sofre moitos nenos e nenas nos centros de ensino e outros espazos e que, en ocasións, fica agochado, invisibilizado, empeorando as súas consecuencias. Na obra unha Nena, farta de insultos, empurróns, illamento social e de ser o centro das mofas dos seus compañeiros, foxe da escola coa intención de non volver nunca máis. Na súa aventura atopará un xeadeiro, un ser máxico e vital, co que a base de contos, adiviñanzas, xogos e cancións, recuperará a autoestima perdida, descubrindo que dentro de cada persoa "hai un ser único e especial" e que "só crendo nas nosas capacidades seremos quen de acadar todo o que nos propoñamos".

A obra estreouse en Ourense a finais do outubro e pasou xa por Lalín e Compostela con grande éxito. Este xoves 29 representarase en Cangas (18 horas, Auditorio Municipal) e ten datas programadas en Muros (4 de febreiro), Vigo (5 de febreiro), Redondela (2 de abril) e Bertamiráns (21 de abril). O texto foi creado por Borja F. Caamaño e Alex Sampayo, que dirixe a montaxe, protagonizada por Laura Míguez e Guillermo Carbajo, ademais de Carlos Álvarez-Ossorio, encargado de dar vida aos moitos monicreques que tamén aparecen. A nena que quería navegar complétase cun álbum ilustrado que recolle o texto da historia e os debuxos, a cargo de Rodrigo Chao.

"A idea de facer este espectáculo xurdiu dunha nova nun xornal, dun suicidio dunha rapaza que deixaba unha carta, e pareceunos moi impactante. Nós sempre defendemos que os espectáculos infantís deben ter unha parte educativa, creo que é unha responsabilidade que temos as compañías que facemos este tipo de obras", explica Guillermo Carbajo. "Agora xa se fala un pouco máis do acoso, pero é certo que é un tema que se silenciou durante moitísimo tempo, agochando mesmo suicidios de nenos e nenas. Afortunadamente, parece que xa se comeza a reflexionar máis sobre o asunto e a ter algo máis de conciencia da súa importancia", di.

Alex Sampayo e Borja Caamaño non estiveron sós á hora de crear a historia. Puxéronse en contacto con Amino Galicia (Asociación contra o abuso e maltrato infantil), e a súa presidenta e unha neuropsicóloga asesoráronos na redacción do texto, aconsellándoos sobre os temas que debían tratar. "O obxectivo era que a obra servise para axudar os rapaces e rapazas acosadas, pero tamén que lles enviase unha mensaxe aos acosadores e acosadoras. Transmitindo a conclusión de que os rapaces e rapazas con autoestima son quen mellor poden facer fronte ao acoso. E sempre tratando de que sexa un espectáculo optimista, porque é un espectáculo infantil e a xente ten que pasalo ben", salienta Carbajo.

O resultado é un espectáculo cómico e festivo, no que priman as técnicas de reforzo positivo, o humor, as cancións e coreografías con música en directo, nun escenario moi colorista e visual. Para a creación do mundo onírico no que se desenvolve a obra, foi dende o inicio moi importante a referencia ao imaxinario dos filmes de Tim Burton e tamén o seu libro de poemas A melancólica morte do rapaz ostra, onde retrata con gran lirismo a nenos e nenas diferentes, solitarias e vítimas de acoso. "Pero ademais de Tim Burton, a escenografía remite a moitas outras cousas; a min recórdame moito a Alicia no País das Marabillas ou ao Mago de Oz", di Carbajo.

O integrante de Redrum Teatro salienta que na compañía están "alucinados co ben que funciona o espectáculo". "Os rapaces e rapazas quedan pampos mirando a obra, neles e nelas é moi doado ver cando unha representacións lles gusta. Pero tamén co público adulto. Estamos abraiados coa cantidade que mensaxes que nos chegan polas redes sociais e o mail, de pais e nais e de profesorado, que nos din que temos que ir polos colexios con este espectáculo, que é imprescindible", di. "Notas cando hai algún rapaz que sofre algún tipo de acoso e ao que a mensaxe da obra lle chega máis fondo e que, polo que nos contou algún pai, despois emprega na súa vida algunhas das cousas que aprendeu vendo o espectáculo", engade.