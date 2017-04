Nigrán lembra o seu veciño Carlos co gallo do Día das Letras de Casares

Programa de actividades do Concello de Nigrán sobre Carlos Casares Concello de Nigrán

Na parte máis baixa dun bloque de nichos como calquera outro do cemiterio de San Fiz de Nigrán hai unha lousa negra cunha inscrición austera: “Carlos Casares 1941-2002”, e unha sinatura. Alí, no Val Miñor que a diario era protagonista dos seus artigos de prensa, na súa casa de Vilariño, faleceu hai quince anos o protagonista deste ano do Día das Letras Galegas. Alí, no CEIP Carlos Casares de Vilariño, a Real Academia Galega iniciou o pasado 21 de febreiro o Ano Casares. E o Concello de Nigrán súmase agora ás celebracións con tres meses de actividades que incluirán espectáculos de teatro, humor, ocio infantil e visitas guiadas.

A vila na que residía e faleceu o escritor organiza tres meses de actividades na súa memoria

O pasado sábado a biblioteca municipal acolleu unha sesión de contacontos infantil a cargo de Cris de Caldas na que a través da obra de Casares A galiña azul os rapaces puideron coñecer a figura e a obra do autor. A Galiña azul volverá ser protagonista o mesmo Día das Letras, o 17 de maio, cando Ubú Teatro a representará no auditorio municipal.

Antes, o próximo venres, o mesmo auditorio municipal acolle Entre un galo e un polbo, un espectáculo de Avelino González para público adulto e xuvenil con Carlos Casares como fío condutor. Seguidamente, entre o mércores 3 de maio e o luns 8, a praza do Concello será escenario de diferentes actividades organizadas dende a institución municipal para os colexios públicos de Nigrán.

O Concello e a Fundación Carlos Casares organizan rutas polos lugares que percorreu o autor, "un dos veciños máis ilustres de Nigrán", salienta o alcalde

O día 13 de maio as actividades volven á biblioteca municipal co espectáculo de Álvaro Muras Carlos Casares con maxia e música. Ese mesmo día inaugúrase no auditorio municipal a exposición Carlos Casares e a fotografía, no que se recollen imaxes tomadas polo autor, e desde ese mesmo punto sairá posteriormente unha ruta guiada na que se percorrerán os lugares máis senlleiros de Nigrán na biografía do escritor, dúas actividades que foron deseñadas xunto a Fundación Carlos Casares. Finalmente, o sábado 3 de xuño a mesma Fundación Carlos Casares dirixirá outra ruta polos lugares de Nigrán que percorreron Carlos Casares, Julio Cortazar e Torrente Ballester.

"Carlos Casares foi un dos veciños máis ilustres de Nigrán e descansa no seu cemiterio municipal desde hai quince anos, aínda que vive en nós a través das súas obras, referentes da literatura galega universal. É un orgullo para o Concello recordar a súa presenza e o seu talento e trasladalo ás novas xeracións con actividades específicas para eles", resume o alcalde, Juan González.