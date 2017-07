A literatura da Costa da Morte e unha homenaxe a Paco Souto, protagonistas da Praza dos Libros

Cartel da edición 2017 da Praza dos Libros © Concello de Carballo

Achégase unha das citas culturais máis importantes do ano en Galicia, nomeadamente para as bisbarras de Bergantiños e a Costa da Morte. Carballo acollerá do 6 ao 9 de xuño unha nova edición da Praza dos Libros, unha feira cultural que ofrecerá presentacións de libros, concertos, e espectáculos infantís, entre outras actividades. Os referentes literarios da Costa da Morte serán precisamente os protagonistas, nunha cita que homenaxeará "o benquerido Paco Souto", percebeiro, axitador cultural e político, finado hai uns meses. O pregón (o xoves ao mediodía) correrá a cargo de Manuel Rivas, autor que durante a época na que viviu na comarca creou importantes vínculos con Carballo.

Serán catro xornadas de actividades para todos os públicos e que van moito máis alá da literatura. Todos os días haberá actividades para nenas e nenos, o sábado 8 realizarase unha ruta guiada polos proxectos de arte urbana de Carballo, o domingo haberá sesión vermú con MJ Pérez e o sábado 8 a partir das 20 horas terá lugar o Festifolk, este ano coa banda escocesa Capercaille como prato forte. Entre os autores e autoras que pasarán pola Praza dos Libros estarán Xan Fernández Carrera, Suso Lista, Alberto Varela Ferreiro, Xosé María Lema, Fernando Cabeza pai e fillo, Rosalía Fernández Rial, Diana Varela Puñal, Héctor Pose, Manuel Rey Xan Fraga e Modesto Fraga.

A feira mantén ademais unha das súas tradicións, agasallando cun molete de pan de Carballo a todas as persoas que o domingo pola mañá merquen un libro. Pero ademais este ano tamén recibirán unha lata grande de atún, froito do acordo acadado pola organización coa Fundación Luis Calvo. “Este ano teremos atún para que o pan sexa aínda máis sabedor, e para que conflúan a tradición artesá dos nosos panadeiros e a tradición industrial da nosa principal empresa”, salientou Evencio Ferrero, alcalde da vila.

Programa

