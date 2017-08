II. Esta plenitude

A casa de Filipa fora en tempos 'O Diletante', un dos bares preferidos da bohemia portuense; agora, en cambio, era unha casa agochada no labirinto de rúas que descendían por detrás dos Clérigos cara á Ribeira, unha vivenda grande e solleira cun xardín espléndido e vistas ao Douro dende cada un dos seus cuartos.

Filipa encheu de viño o meu vaso sobre a barra do vello bar e debullou o seu relato. A tristeza deixara pegada no seu rostro; as marcas da dor, no entanto, acentuaran a beleza das súas faccións.

-A ti, pelo menos, mandou-te uma mensagem! -exclamou con pesar. -A mim nem sequer isso! Desapareceu sem dar nenhuma explicação. Mas não me surpreende, há muito que a notava distante e exasperada. Respondia com uma agressividade estranha a qualquer coisa que lhe dissesse. Perguntei-lhe várias vezes o que é que se passava, porque estava assim, mas só respondia que não se passava nada e que, mesmo que se passasse, não era da minha conta; e que fosse à merda e deixasse de perguntar de uma vez por todas... No último dia, contudo, fizemos amor e foi muito especial; acho que havia uma vontade de despedida na sua entrega, naquela noite. -Ceibou un suspiro, mais logo apurou o vaso e continuou-. Na manhã seguinte, pelo contrário, saiu para a loja de bicicletas e não voltei a saber dela. Ainda bem que me contas acerca da mensagem, assim sei que está viva!

Ficou en silencio. Mirei os cadros apoiados contra a parede: lenzos de dous metros por dous que representaban escenas do espazo doméstico: mobles, estantes de libros, persoas a durmiren nun sofá ou a leren enriba dunha cama. O estilo de Filipa era calmo e tiña, ao mesmo tempo, algo rabioso e turbador. Recoñecín a Paula nun par de cadros. Posaba espida, cunha expresión plácida, e sentín de súpeto unha nostalxia dolorosa do seu corpo.

-E tens alguma ideia do que fazer?- A pregunta de Filipa colleume por sorpresa. En ningún momento estabelecera un plano de acción.

-Pasarei polo negocio das bicis, imaxino, para falar co seu socio. Ti cres que andará por alí?

-O Bruno? De certeza. Encontra-lo a qualquer hora. O coitado também não percebe merda nenhuma.

Tomei a liberdade de reencher cada vaso. Filipa agradeceuno cun sorriso inzado de tristeza. Saímos á terraza. Era unha noite fresca de comezos de primavera. Escintilaban as luces aos dous lados do río.

-Voume- dixen. -Inda teño que procurar un hostal para pasar a noite.

-Não é preciso. Podes ficar aqui. Temos um quarto para alugar pelo airbnb, mas não há nenhuma reserva.

-Non che parece mal?

-O que me parece mal é esta maldita solidão.

-Daquela...

Apoiámonos na varanda e bebemos o viño en silencio. Ao lonxe escoitábase o rumor do tráfico no Campo dos Mártires da Pátria. Retomamos a conversa ao cabo duns minutos. Falamos de pintura, de bodegóns, de Josefa de Óbidos, de Paula Rego, do israelí Avigdor Arikha, de David Hockney...

Apuramos outras tres botellas antes de nos ir deitar. Cheguei ao meu cuarto abaneando. A piques de me meter entre as sabas, sentín petar na porta. Era Filipa, cos ollos vidrosos e vestida apenas cunha bata que permitía adiviñar o seu corpo, esvelto e rotundo a un tempo.

-Ontem encontrei este livro na casa de banho. Folheei-o por curiosidade e descobri esta nota. Se calhar, não significa nada, mas...

Entregoume un exemplar de 'Havia' de Joana Bértholo usado, engurrado e suliñado na metade dos parágrafos. Lin a nota que semellaba marcar páxina:

'Ninguém como tu, Paula. Quando quiseres, serei teu. E amanhã, depois de amanhã, cada um dos dias por vir poderão ser como este dia... esta alegria, esta plenitude...

F. '