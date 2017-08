IV. Bendita confusión

O taxi deixoume á porta da Flâneur. Caían chuzos de punta. A libraría estaba lonxe do centro, nun barrio residencial dende o que se podía enxergar o final da cidade no horizonte. Tiven que correr cara á entrada para me protexer da choiva. O interior recendía a novo, se é que unha libraría pode cheirar a novo. Varias persoas sentadas arredor de pequenas mesas bebían té a grolos pequenos e lían con plácido degoiro. Miraron para min con simpatía ao cruzar a porta. Logo entendín que era polas miñas pintas de hípster -non lembraba a facha que levaba coas roupas que me deixara o Bruno unha hora antes- e me entrou certa vergonza.

Unha rapaza de trazos agradables atrás dunhas finas gafas metálicas atendía un cliente. Agardei que rematase, folleando o estante das novidades. Cando quedou libre, achegueime a ela e mostreille a foto de Paula no móbil. Expliqueille que levaba tempo desaparecida e pregunteille se a lembraba na libraría dez días atrás... Logo me decatei da miña torpeza. A dependenta púxose nerviosa, non sabía que dicir, de súpeto imaxinou que eu era un policía, ou un marido celoso, e decidiu non responder.

-Non é o que pensas...-tatexei-... É difícil de explicar, ben sei... É unha amiga miña, só iso...

O rostro da rapaza descontraeu un bocado. Se cadra conmovéralle a miña patética expresión.

-Tem aparecido algumas vezes, sim -dixo por fin ao cabo duns segundos.

-O outro día sei que estivo aquí nun acto- retruqueille esperanzado-. O venres último non, o anterior...

-Precisamente, na apresentação do último livro de Joana Bértholo.

-E xa sei que é unha pregunta un pouco indiscreta pero, sabes se viña con alguén?

A muller volveu engurrar o bico. Cavilou uns segundos se responder ou non. Eu debía ter unha expresión implorante dabondo; con todo, forceina un pouquechiño máis ata compor unha cara ridícula: eu, impenitente borrachón desleixado vestido de Deluxe con cara de caniche repunante á espera dun aloumiño atrás das orellas. Ela sorriu inesperadamente. Recoñecín nos seus ollos a displicente mirada das compañeiras de instituto cando me aseguraban que era riquiño.

-Estava com o Francisco Pinto.

-Perdón?

-Francisco Pinto. Não conheces? O poeta da televisão. Tem um programa na RTP2. Um tipo insuportável que se acha um sex-symbol e se dedica a seduzir poetas novas, prometendo-lhes que fala dos seus poemários no programa, como se alguém se interessasse! Na hora da verdade, só recita os seus próprios poemas, que são nefastos, mas... enfim... A tua amiga escreve poesia?

-Non, que eu saiba, inda que con Paula todo é posible... E pareceuche que estivesen... en fin, xa sabes...

-Sei. Suponho que sim, ainda que também não te posso dizer muito mais. Não me interessa a vida íntima dos meus clientes. Basta-me saber o que leem. É suficientemente obsceno.

A dozura daquela rapaza virara nunha aceda mala hostia que me sentou tan ben como un grolo de coñac logo dunha molleira.

-Recoméndasme un libro?- pregunteille cun sorriso.

-Que achas deste?

-A Biblia?

-Estou a brincar. Não te posso recomendar um livro, se não te conheço o suficiente.

-Toma o meu teléfono, por se volve aparecer Paula ou, simplemente, por se me queres coñecer un pouco máis...

Recolleu a tarxeta e sorriu.

-Amanhã há um concerto dos The Gift, no Coliseu. Tenho bilhetes...

The Gift? Que é iso? A xuventude tíñame desconcertado. Decidín que en canto tivese ocasión debía pasar pola de Filipa para consultar no google e mudar de roupa, daba lugar a demasiada confusión; inda que, ben mirado, bendita confusión.