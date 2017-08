V. Ti só, ninguén máis

Saíra o sol. As rúas permanecían molladas pero prestaba baixar a pé, un paseíño para aclarar as ideas. A conversa coa encantadora dependenta da Flâneur confirmárame que Paula tiña un amante. O F. da nota atopada no libro cadraba co tal Francisco Pinto, o fachendoso poeta da tele que sei que coleccionaba amantes coa facilidade con que rimaba libremente. Á tarde había ir na súa procura, mais o estómago reclamaba protagonismo. Morría coa fame e comer en Portugal era un pracer inescusable.

Á altura da Praça da República un taxista recomendoume o Casa Ferreira, na Rúa do Almada, unha taberna tradicional cuxa cociña recendía dende a porta. O dono acomodoume nunha mesa debaixo do televisor e logo de repasar a apetitosa ementa pedín o cabrito à moda da casa e un vinho do Dão.

O camareiro viña de pousar a gorentosa fonte enriba da mesa cando soou a alarma do teléfono. Mirei con curiosidade, desexando no fondo que se tratase da dependenta da Flâneur -sentíame moi só nos últimos tempos-, mais non a era. Fiquei pampo ao ver a foto do perfil de Paula e o anuncio dunha nova notificación:

'Vexo que xa andas por aquí. Non tardes moito, por favor. A miña vida está en perigo. E non chames á policía. Quero que veñas ti só, ninguén máis.'

Non sabería dicir se fiquei sorprendido ou indignado. Deume por pensar que aquilo tiña as trazas dunha broma de mal gusto. Como sabía Paula que xa estaba no Porto? Que non tardase moito? Que era iso de que a súa vida estaba en perigo? Mandeille varias mensaxes de volta que non deixaban lugar a dúbidas respecto da miña preocupación e perplexidade. O meu medo era xenuíno. Paula fora a única muller que amara de verdade e non aturaba a idea de que lle puidese acontecer nada malo. Pero era todo tan estraño! Poderíanselle reprochar moitas cousas a Paula, era caprichosa e arroutada unhas veces, egoísta e cruel outras moitas; pero o que quería dicir, dicíao sen preocuparse polas consecuencias; distribuía a información como vivía, sen filtros. Daquela, por que tanto misterio? A que viña aquela maneira de comunicarse mediante xeroglíficos? Acaso non era ela a que enviaba as mensaxes ou é que se trataba dunha versión alucinada da Paula que eu coñecera?

Os meus whatsapps non tiveron resposta. Nin sequera constaban como recibidos. Devorei entón con ansia o cabrito à moda da casa e as dúas botellas de viño do Dão. E ao rematar, pois que aínda sentía un baleiro dentro de min, pedín un bitoque e mais outra botella. Cando fiquei por fin saciado, agasalleime coa cereja no topo do bolo: unhas natas e café con bagacinho.

Deixeime repousar un anaco para despexar a cabeza, quería atoparlle unha explicación racional a aquela estraña historia da desaparición de Paula, pero non era capaz de concentrarme. Atordábame o ruído da televisión: as últimas noticias sobre a Liga Portuguesa: adestradores ofendidos a defendérense de xornalistas ofendidos...

Paguei e saín. Chegara a hora de ir á procura do tal Francisco Pinto. O tipo caíame mal sen coñecelo. A mensaxe de Paula e o alcohol puxéranme agresivo e imaxinaba como lle entraría, sen contemplacións... 'Déixate de hostias e dime onde está Paula, mona!'

Unha nova alarma do teléfono devolveume á realidade. Boteime a el coma un desesperado agardando pola resposta de Paula, mais para a miña sorpresa non se trataba dela, senón da encantadora dependenta da Flâneur.

'Olá, sou eu, a Nádia. Um beijinho. :-)'

E adxuntaba un vídeo dun grupo deses indies que me prestan tanto coma un prato de acelgas.