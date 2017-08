VI. O monifate

-Paula? Quem é a Paula? Ah, sim, já percebi pela foto, combinei com ela uma vez ou outra na semana passada. Um caso singular, nunca entendi bem que diabo queria de mim. De qualquer forma, uma mulher atraente para a sua idade, não é? Mas posso saber a que propósito tantas perguntas acerca dela? Não gosto de falar da minha vida privada. As pessoas acham que, porque apareço na televisão, têm direito a escarafunchar na minha intimidade, e tenho mais que fazer que andar a contar por aí com quem me deito ou deixo de deitar. Não seriam suficientes as horas do dia e eu vivo do meu trabalho! Esta semana, de facto, há um programa dedicado às poetas novíssimas de Portugal e ainda tenho um monte de entrevistas por fazer, de modo que se não se importa...

Francisco Pinto era máis imbécil do que describira Nádia. Abondaba ver a soberbia coa que se remexía naquela produtora: un loft con chan e columnas de formigón espido e, por parede, unha vidreira que mostraba o feliz encontro do Douro co océano á altura da Foz. Cinco rapazas noviñas traballaban atafegadas diante dos ordenadores, mentres el se desprazaba de unha a outra. Miraba un momento a pantalla, sentaba na beira da mesa, dáballe á redactora un par de indicacións e algún comentario acompañado dunha chiscadela de ollo -cando non dunha palmadiña no ombro ou no queixelo-, e seguía o seu camiño cunha cara de parvo que non podía con ela.

Debía medir un metro oitenta; era calvo, cunha chiba canosa e uns horribles lentes de pasta verde. Vestía unha camisola vella e por riba unha pretensiosa americana con cobadeiras, pantalóns de pinza, e reloxo e zapatos moi caros... Era deses tipos que chegados á cincuentena pénsanse guapos, terriblemente guapos, pois que teñen diñeiro, hai tempo que abandonaron o pudor nalgún ridículo proceso de separación con fillos, e cando se miran no espello cren que están a protagonizar un anuncio de Cortefiel...

Procurei conter a carraxe e volvín á carga.

-Paula desapareceu. Hai días que os seus amigos non sabemos dela e estamos preocupados. Mandou unhas estrañas mensaxes dicindo que a súa vida está en perigo. Por iso queremos saber que relación tiña contigo, cando vos vistes por última vez, se percibiches algo estraño...

Francisco Pinto fixo un estudado movemento do brazo e mirou a hora con fastío.

-Escuta, amigo -respondeu-, vou ser sincero contigo. A Paula, se me permites, era uma neurótica. Foi bom passar um par de noites com ela; mas os dias ao seu lado eram insuportáveis: sempre a telefonar, sempre a contar os seus problemas... de modo que não te posso dizer grande coisa, ok? Deixei-a e não tenho intenções de voltar para ela. Se queres a minha opinião, penso que se sentia terrivelmente sozinha e agarrou-se a mim como quem joga a última cartada. Não é a primeira vez que me acontece. Uma paixão romântica com um famoso, que ainda por cima tem boa pinta e escreve poesia, pode curar saudades em mulheres de uma determinada idade. Parece-me bem e sinto-me honrado, mas honestamente não sou uma ONG.

Interrompino procurando disimular a miña indignación.

-Pero necesito que me deas algunha información. Cando viches a Paula por última vez?

Arqueou as cellas con desprezo.

-A sério, amigo, não te posso ajudar mais. Tenho que atualizar as redes sociais... Hoje a poesia está aí, no facebook ou twitter. É melhor voltares noutro dia...

Cun estudado movemento de brazo colleu o smartphone do peto interior da americana. Cun improvisado movemento de brazos, arreeille unha trompada que lle rompeu as gafas e tirou con el ao chan.