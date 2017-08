VII. O principiño

Sentíame mal e ben ao mesmo tempo. Logo do puñazo, as redactoras berraron ao unísono asustadas e dun chimpo correron a xuntarse a carón da vidreira. Miraron para min cunha expresión de medo e curiosidade. Gustaríame explicarlles que eu non era así en absoluto, que aborrecía a violencia... pero o certo é que o Francisco Pinto estaba no chan a baduar e a sangrar por un ollo e eu tiña que rematar o que fora facer naquela maldita produtora; de xeito que me aniquei, prendino polas lapelas da americana, e repetín a última pregunta:

-Cando viches a Paula por última vez? Responde!

-Acho que perdi um olho!- balbucía choromiqueiro...

-Xa o buscarás máis tarde. Agora contesta dunha vez o que che preguntei, monte de merda, se non queres perder o outro. -Ignoro onde aprendera a comportarme así. Dábame medo escoitarme, pero estaba 'desencadeado' e non podía parar. Unha carraxe incontinente apoderárase de min.

-Liguei-lhe numa manhã, dias depois da apresentação na Flâneur -comezou a dicir mentres enxugaba o ollo magoado cun pano de seda-. Pedi-lhe que viesse almoçar a minha casa para falarmos. Deixou o trabalho imediatamente para vir ter comigo. Eu só queria deitar-me com ela pela última vez e convidá-la para um almoço bonito para lhe adoçar o desgosto, mas ela trazia planos de futuro. Disse-lhe que depois conversávamos sobre isso, que primeiro fazíamos amor. E fizemo-lo, mas depois nem esperou pelo almoço, continuou a teimar em viver comigo, e tal e coisa... Pu-la fora de casa, disse-lhe que não queria saber mais dela. Foi-se embora a chorar e a insultar-me- Co ollo bo mirábame de esguello asustado. Engurrei o fociño e continuou – Não voltei a saber mais nada dela até há três dias. Mandou-me uma mensagem a pedir um caderno que deixara em minha casa. Deu-me a morada e enviei-lho por correio, juntamente com um exemplar do “Principezinho”...

-'O Principiño'? En serio?- preguntei indignado.

-É um costume que tenho com todas as minhas amantes, uma maneira bonita de terminar uma história... Não sei se o recebeu ou não. Já não sei mais nada, nem quero saber. Juro. Não me batas!

Houben de conterme para non arrearlle unha segunda vez. A fin de contas, achegara unha boa pista para esclarecer o paradeiro de Paula.

-E a que enderezo enviaches o paquete?

-Uma pensão de terceira categoria na Ribeira. Não lembro do nome. Pergunta à Lúcia. Foi ela que o enviou.

-Quen é a Lúcia?

-Eu. Já lhe digo. -Unha rapaza abandonou o grupo a carón da vidreira e foi procurar entre os papeis da súa mesa. Ao fin, atopou un post-it. –Aqui tem. Pensão Tininha. Rua dos Mercadores.

Gardei o papel. A Lúcia sorriu e marchou de volta coas súas compañeiras. Pasáralles o susto. Rían entre elas e parecían gozar da humillación ao seu xefe, que se revolvía de dor sobre o chan de formigón espido. Recreeime unha vez máis volvéndoo prender polas lapelas.

-E que máis sabes de Paula. De que falabades?

-Não falava muito da sua vida, exceto que vivia com uma pintora numa casa perto dos Clérigos, que trabalhava com um coitado alugando biclas perto da Ribeira e que adorava cozinhar comida japonesa. Juro que não sei mais nada.

Comida xaponesa? Iso era novo, pero probable. Aínda lembro cando Paula descubriu o xenxibre, daquela todas as comidas tiñan que levar o maldito xenxibre; pero en fin, supoño que tamén a quería por ese tipo de cousas... Incorporeime, boteille unha última mirada de desprezo a aquel paifoco que durante uns días ía ter que cancelar os seus anuncios de Cortefiel e me despedín das rapazas, que me corresponderon cun fermoso sorriso.