Actores e actrices denuncian "a deriva de esmorecemento" do Centro Dramático Galego

A Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) denuncia que a actividade do Centro Dramático Galego (CDG) está "baixo mínimos" e "sumido na burocratización, na baixa produción propia e na escasa contratación de elencos". A AAAG considera que "a dinámica marcada dende a AGADIC dun único espectáculo propio por ano con elencos de dez intérpretes non responde ás necesidades do público nin as expectativas do sector e moito menos ás funcións da institución" e cualifica a actual situación como unha "deriva de esmorecemento".

AGADIC anunciou este mércores a nova produción do CDG, titulada Neorretranca e posmorriña, dirixida por Gena Baamonde a partir dos textos Fantasía nº 5 en sol ou non, de Esther F. Carrodeguas, e Boisaca ou a divina desgraza, de Roi Vidal Ponte. A produción, para a que se abriu un proceso de selección de 10 actrices e actores, ten prevista a súa estrea o vindeiro 11 de abril. A reflexión sobre a identidade galega é o común denominador de ambas as obras como resultado da participación dos seus autores na primeira edición do grupo de traballo DramaturXa, coordinado polo escritor e director teatral Manuel Lourenzo.

Para a AAAG, o anuncio da Axencia amosa o mantemento da mesma política de "baixa contratación de intérpretes e a escasa produción", liñas que definen "a xestión deficitaria do CDG", sinala. A asociación critica ademais o mantemento da fórmula de selección de elencos para a escolla de intérpretes de Neorretranca e posmorriña, que xa foi denunciado durante o pasado ano. "Este tipo de procedementos, sometido ás normas da función pública xeral, non se adecúan á realidade do noso sector nin á dimensión creativa do feito artístico e pasa por alto as particularidades laborais e artísticas tanto de intérpretes coma de directores/as", sinala a entidade. A Xunta admitiu que tiña “medios legais” para elixir os actores do Centro Dramático con criterio artístico e non funcionarial.

A asociación destaca que "este tipo de procedemento non garante a necesaria transparencia nin a igualdade de oportunidades nas que se escuda a administración para levalos a cabo". "Proba desa ineficacia achámola no accidentado procedemento desenvolvido en 2017 de Martes de Carnaval ou na selección de 2018 para a obra de Divinas Palabras Revolution, na que se decidiu externalizar a contratación de dous protagonistas mentres que os outros sete papeis se decidiron en libre concorrencia", di. A AAAG sinalou publicamente en ambos casos presuntas irregularidades non co ánimo de defender este marco legal, senón precisamente coa vontade de evidenciar a imposibilidade da súa aplicación no noso ámbito e de solicitar unha solución "que tampouco chega agora, no caso de Neorretranca e posmorriña".

"Os atrancos vividos nos últimos anos no CDG a conta dos procesos de selección de elencos son unicamente unha mostra (probablemente, a máis visible) dunha burocratización que entorpece e asfixia o normal funcionamento da institución e que se manifesta noutros ámbitos de acción, comezando pola distribución e exhibición das producións propias, que nos últimos anos protagonizaron xiras de escaso percorrido polos escenarios galegos", subliña a AAAG. A entidade denunciouno nos últimos anos en varias ocasións e mesmo llo expuxo á AGADIC nunha xuntanza mantida a comezos de 2018.

