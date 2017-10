A folga indefinida paraliza Navantia e fai rexurdir o conflito no naval

A ría de Ferrol viviu este luns a quinta xornada da folga indefinida nas empresas auxiliares de Navantia. Convocado pola CIG desde o pasado xoves, o paro volveu deter totalmente a actividade tanto no estaleiro ferrolán como no de Fene. Outra xornada que volveu pór sobre a mesa a unidade dos traballadores e a división sindical arredor dun conflito que se remonta a un acordo de hai 16 anos e que desemboca agora, logo de que a fonda crise no naval levase por diante condicións laborais e precarizasen aínda máis o emprego.

"Os traballadores das auxiliares dixeron que xa abondaba, deron un golpe na mesa porque ata aquí chegaron; estou convencido de que gañarán". Así o asegura a Praza.gal Vicente Vidal, secretario comarcal da CIG-Industria en Ferrolterra, neste luns con outro seguimento da folga do 100%. Unha madrugada máis, centos de operarios das auxiliares fixeron de piquetes á entrada dos estaleiros, desta vez acompañados por varios axentes da policía nacional tras a denuncia da dirección de Navantia contra o bloqueo da actividade. Os traballadores da empresa pública, reunidos en asemblea ao chegar e logo de que o comité de empresa lles pedise que non se incorporasen, decidiron non entrar a traballar e apoiar os compañeiros mentres representantes das diferentes centrais sindicais manteñen xuntanzas para determinar os pasos a seguir no futuro.

A folga indefinida esixe que todas as empresas cumpran os acordos salariais asinados en 2001. Daquela, hai máis de quince anos, as condicións laborais (xornadas, soldos e mesmo regulacións internas) das subcontratas do naval eran diferentes segundo a propia auxiliar ou o o estaleiro de traballo. CIG, CCOO, UGT e USO uníronse, mobilizáronse e reivindicaron melloras e igualdade. A finais de ano, as principais compañías asinaron a homologación das condicións de traballo, pactándose unha clasificación profesional dos operarios, unha nómina base e unha xornada e condicións como as do cadro de persoal de Navantia.

Pero chegou a crise. A carga de traballo baixou ata que entre 2013 e 2014 os estaleiros quedaron sen encargos e os despedimentos e o desemprego nas auxiliares alcanzaron cifras históricas. Coa chegada de novos encargos -como o flotel de Pemex- as condicións mudan, tanto pola enorme competencia como pola querencia de clientes e a propia Navantia a reducir custos en medio dunha pésima situación económica. As licitacións dos estaleiros caen, as empresas argumentan non poder competir e moitas auxiliares novas chegan e non respectan os acordos de 2001. Tampouco moitas das que o asinaran os cumpren. Os soldos baixan e as diferenzas entre operarios alárganse.

"Os empresarios e a propia Navantia aproveitaron a necesidade das casas, as penurias e a situación de crise para rebaixar as condicións; había que aceptar calquera cousa para saír adiante, pero agora hai carga de traballo, previsión para máis adiante e insisten en que rematou a crise... Pois ata aquí chegamos e estamos dispostos a loitar", explica Vidal.

Para a CIG, a "principal culpable" da situación é "a dirección de Navantia". "Mirou cara a outro lado para propiciar ofertas á baixa e abaratar custos sabendo que ían baixar moito os soldos; permitiu unha competencia voraz entre as diferentes empresas e a entrada de firmas alleas con condicións moito peores, o que propiciou que outras firmas deixasen de cumprir os acordos e permitisen unha clara discriminación salarial entre os operarios", explica Vidal.

División sindical

O problema xurdiu coa división sindical. Durante a negociación do convenio provincial do metal en Ferrol, CCOO e UGT asinaron o preacordo argumentando que nel se recollen compromisos para incorporar os acordos de 2001 e poder así incluílos no convenio, algo que nega a CIG, que non se fía e prevé recortes nas condicións laborais. Coa mesa de negociación aberta coa patronal, a central nacionalista carga contra Comisións e UGT por "preferiren estar negociando uns conceptos que non teñen que negociarse, senón que teñen que aplicarse e pagarse".

Mentres a folga indefinida cumpre a súa quinta xornada, a CIG e os traballadores das auxiliares que secundan a folga advirten da "presión" que exerce tanto Navantia como a patronal para deter o paro. Este mesmo luns, Cristóbal Dobarro, presidente da Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal (Cofer), foi claro. "Que se respecten os acordos e sexamos conscientes da situación na que estamos", asegurou, tras aclarar que é "un momento francamente delicado no institucional e no socioeconómico".

"Ferrol e a comarca estanse xogando o seu futuro", advertiu o presidente da patronal aos folguistas, que asegura que o paro "parte dun convenio aprobado polos representantes dos traballadores no que se acordou crear unha mesa de diálogo respecto da cuestión". "Un sindicato decidiu non respectar o acordo e chamar á folga; isto pon os empresarios nunha situación moi complicada porque dificilmente sabe cal é o seu interlocutor; se os acordos non son respectados, o diálogo social é complicado".

Dobarro cre que a actual folga pode prexudicar á futura carga de traballo nos estaleiros porque "Ferrol está sendo mirado con lupa por empresas e Estados que queren facer encargos". E advertiu, sobre todo, dos encargos de empresas privadas, "como o caso dos jackets de Iberdrola". "Se a empresa detecta que non podemos entregar en prazo, probablemente non teñamos a oportunidade de seguir traballando nese sector e iso sería dramático para a comarca", engadiu tras facer referencia tamén á necesidade de dar seguridade a gobernos como o australiano, tamén cliente de Navantia.

"É necesario que todos arrimemos o ombreiro e esteamos á altura; precisamos diálogo e que os acordos sexan respectados; estamos perdendo respectabilidade, interlocución social e imaxe", concluíu Dobarro. Desde a CIG, Vidal entende como "presións normais" as palabras da patronal e ve algo natural que "nun conflito así haxa atrasos nas obras". "O xeito de facer estas mobilizacións tamén é unha presión", retruca.

Ante o conflito, o Consello Galego de Relacións Laborais instou todas as partes (Navantia, contratas e organizacións sindicais) a unha xuntanza na tarde deste luns a partir das 16.30 horas na Facultade de Ciencias do Traballo de Ferrol. Nela estarán presentes representantes de Navantia, das empresas presentes na mesa de negociación dos acordos de 2001 e todas as organizacións sindicais.