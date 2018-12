Galicia destrúe máis de 3.300 empregos en novembro

Nin Black Friday, nin o tirón do comercio, nin a proximidade do Nadal. Galicia destruíu 3.327 empregos durante novembro, que foi o número de afiliados que perdeu a Seguridade Social no país nun mes onde, ao contrario que no Estado, tamén subiu un chisco o paro rexistrado: en 625 persoas até sumar unha cifra total de 170.369 parados apuntados nas oficinas de emprego, mentres que no conxunto de España descendeu lixeiramente.

Os datos con respecto ao mes anterior son malos en Galicia, máis tendo en conta os do mesmo mes do ano anterior, cando o paro aumentara máis pero se destruíran 747 empregos. Ademais, é o cuarto mes consecutivo no que se incrementa o paro rexistrado.

En termos interanuais, o mercado laboral segue a mostrar datos positivos --hai 16.806 parados menos e 20.714 afiliados máis que hai doce meses-- pero nin o impulso ao emprego semella suficiente nin as condicións melloran. Nin moito menos. Ademais, o paro chega aos mesmos niveis que en 2008, pero con case o 6% menos de emprego logo da crise.

Segundo os datos feitos públicos polo Ministerio de Emprego, o paro rexistrado aumentou en todas as provincias galegas agás na de Ourense, onde descendeu en 334 persoas, e medrou en todos os sectores excepto na industria e no colectivo sen emprego anterior, onde aumenta en 231 persoas que xa non tiñan traballo e apuntáronse ás listas de demandantes nas antigas oficinas do Inem.

En canto aos contratos, asináronse preto de 84.500 neste mes de novembro, dos cales tan só o 9,6% foron indefinidos, cuxo número descendeu nun 20%, a mesma baixada que experimentaron os temporais con respecto ao mes anterior. En total, son uns 19.000 contratacións menos que en outubro, pero seguen a ser cifras moi elevadas, máis tendo en conta a destrución de emprego deste pasado mes.

Os máis de 84.500 contratos volven pór enriba da mesa a elevada rotación e saída e e entrada dos traballadores no mercado laboral, con condicións precarias e moita temporalidade. De feito, dos escasos contratos indefinidos que se asinan, o 40% foron a tempo parcial.

En canto á cobertura, máis do 46% das persoas paradas con experiencia laboral carece de prestación por desemprego (71.663 persoas) e só o 45 % das que si a perciben cobran unha prestación contributiva. Xa que logo, en outubro pasado había 83.085 persoas cobrando unha prestación por desemprego: 37.532 cunha prestación contributiva (o 45,2% do total das prestacións), 37.309 un subsidio por desemprego (o 44,9%), 7.869 a renda activa de inserción (9,5%) e 375 correspondían ao programa de activación de emprego (0,45 %).

A taxa de cobertura (cociente entre o número de persoas beneficiarias de prestacións por desemprego e o número de persoas paradas rexistradas con experiencia laboral) en outubro era do 53,69 % e segue caendo o gasto en protección por desemprego (en outubro baixa nun 3,3 % en relación co mesmo período do ano anterior).