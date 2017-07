Terra da fraternidade: músicas de Galicia e o mundo no pórtico das festas do Apóstolo

Habelas hainas © Concello de Santiago Adrián Costa&The Criers Concello de Santiago

Santiago está dende este venres o seu período festivo máis amplo do ano. As Festas do Apóstolo do 2017, unhas das máis prolongadas no tempo dos últimos anos, botan a andar este 14 de xullo co pregón da cantante Uxía e cun ciclo musical que vai alén do programa clásico para tornar en festival de seu. Bebendo dos éxitos do Womex o Terra da Fraternidade torna en pórtico das celebracións da capital galega para reivindicar a cidade como "terra de acollida" a través da mestura de ritmos galegos e do resto do mundo.

Coa Praza da Quintana como centro neurálxico a primeira voz que clamará por esa fraternidade é a de Mercedes Peón, cun ecléctico repertorio de raíces galegas e expansión universal. A que tamén é unha das grandes recolectoras da música tradicional galega está acompañada desta volta polos polacos Warsaw Village Band, cos que compartiu o disco Sun celebration en 2016, e mais polas pandereiteiras bergantiñás de Raigaña.

O sábado 15, o primeiro das festas, o escenario de Terra da Fraternidade será para as galegas Habelas Hainas e mais para a mozambicana Selma Uamusse. O domingo, o blues será protagonista con Adrián Coasta & The Criers, acompañados polos ritmos ghaneses de Pat Tomas &Kwashibu Area Band.

Alén da programación do festival o inicio das festas trae consigo tamén o comezo do resto da programación. Sesión vermú na Praza de Cervantes (sábado, 13:30 ou funk e jazz na contorna de San Fiz de Solovio (sábado, 14:00) son os primieros petiscos dun menú que o domingo sairá do centro para se dirixir ata a Alameda da Lavacolla, onde a Banda Municipal amenizará o vermú de veciñanza e peregrinos dende as 13:00. Media hora máis tarde, en Cervantes, máis blues e soul con Sabela King & The Heartbrakers.

Co comezo da semana botará a andar tamén o que o Concello santiagués presenta por terceiro ano como "un dos programas máis diversos das festas", Artellando. Entre as súas ofertas, os espectáculos Momento de asombro (Martín Camiña), A galiña azul (Fran Rei) ou o circo contemporáneo de Spazi... o Dikhotomia. As festas compostelás prolongaranse, como adoito, ata o vindeiro 31 de xullo.