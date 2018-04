As sete vidas de Ramón, o león aventureiro

Ramón, recuperado despois da súa primeira 'desaparición' 'Ramón'. Preparando a súa próxima fuxida?

"Ramón era un león ao que lle gustaba viaxar, perderse, buscar aventuras. Ramón quería ver mundo e de cando en cando escapaba por aí, en supermercados, trens ou autobuses. Pero eses días Alicia, a súa humana, botábao moito de menos. Moito, moito, moito. Alicia choraba, desconsolada, case sen poder durmir, mentres agardaba polo regreso de Ramón. Daquela seus pais tiñan que buscalo por todo o país, preguntándolle a todo o mundo se alguén o vira".

A historia de Ramón dá, abofé, para un conto. Ramón é o boneco de Alicia, do que nunca se despega. Están xuntos dende que ela naceu. Tanto o quere que cando non o atopa pásao realmente mal, e xa van dúas veces que a Ramón lle dá por perderse. A primeira foi o verán pasado, en Compostela, entre as Cancelas e Galeras. Antía e Carlos, nai e pai de Alicia, fixeron varios chamamentos nas redes sociais e a través da viralidade das mensaxes a persoa que atopara o boneco (unha caixeira do supermercado das Cancelas) soubo da identidade dos seus propietarios e puido devolverllo. A historia, con final feliz, mesmo deu para unha entrevista radiofónica na Radio Galega. Antía tentara mesmo mercar un substituto para Ramón, pero o xoguete está descatalogado, xa non se vende. Un exemplar único.

Un ano despois a historia repetiuse, Ramón volveu desaparecer. Desta volta a fuxida fora aparentemente no camiño entre Compostela e A Coruña, no tren ou no autobús urbano, xa na cidade herculina. Ramón non aparecía e de novo comezou a búsqueda, sobre todo a través das redes sociais. A etiqueta #RamónVolve botaba fume. A mensaxe inicial foi compartida máis de 300 veces en Twitter e case 800 en Facebook, o Concello de Santiago, o Galicia por Diante da Radio Galega, o alcalde da Coruña ou Cuac FM uníronse ao chamamento (tamén botamos unha man dende Praza). E apareceu! Pero antes de facelo, a nova da súa perda chegara a través das redes sociais a unha muller de Teo, que se comunicou cos pais de Alicia para ofrecerlles un boneco exactamente igual a Ramón.

Pouco antes da súa aparición, Antía e Carlos foron entrevistados no Galicia por Diante da Radio Galega, que aproveitou para afondar na importancia destas "obxectos transicionais coas figuras de apego" para os cativos e cativas de curta idade falando con Cristina Llinares, directora da escola infantil de Tui e especialista neste ámbito. "Para os nenos pode xerar moita ansiedade a perda destes obxectos transicionais e polo tanto hai que tomalo moi en serio", destacou e recomendou non minimizar o peso desta experiencia.