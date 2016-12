Educación social para a adolescencia nos barrios de Lugo: formar antes que castigar

Presentación do programa 'Implica2' © Concello de Lugo Actividade infantil na praza do Castiñeiro de Lugo © Concello de Lugo

Lugo levará educadores sociais a diferentes zonas da cidade para fomentar hábitos sociais saudables entre os máis novos. O programa Implica2 no meu barrio vai dirixido a rapaces de entre 12 e 16 anos e ten como obxectivo mellorar a educación en convivencia entre os mozos e mozas.

Este pioneiro programa, tal e como destaca a concelleira de Benestar Social, Igualdade e Inclusión, Ana González Abelleira, busca "fomentar a aprendizaxe de condutas sociais, incidindo nos factores de risco social" naqueles barrios máis conflitivos ou precarizados da cidade e entre os obxectivos inclúense os mozos que xa están a participar no programa de intervención familiar.

Neste último, hai 350 familias e de entre elas os novos aos que vai destinado este programa. Trátase de "educar na convivencia", como asegura González Abelleira, e diríxese a rapaces e rapazas de entre 12 e 16 anos porque é nestas idades "onde se adquiren determinadas habilidades, onde se vai plasmando a personalidade e onde, tamén, hai máis factores de risco social". Ás prazas para o programa poderán optar ata 50 mozos, 10 do barrio Fermín Rivera, 20 na Abella e outros 20 no da Milagrosa.

"En lugar de empregar medidas coercitivas, como as sancións, centrámonos na educación porque é nela onde vai a responsabilidade", explica a concelleira, que explica que a inspiración para levar a cabo esta iniciativa "baséase na necesidade". "Vimos que hai rapaces que, cando non están no colexio, están na rúa pero non xogando senón facendo outras cousas", aclara quen destaca que a intención do Concello non era máis que ofrecerlles alternativas de lecer. "Queriamos que fixesen algo máis porque, ao final, a educación depende tamén do barrio de onde vives e é aí onde aprendes moitas cousas", insiste.

Unha das educadoras sociais responsables, Carmen Fernández, explica que educadoras e monitores traballarán con estes grupos máximos de 20 mozos e mozas co obxectivo de "evitar o fracaso escolar, as drogodependencias ou o mal uso das redes sociais, entre outros”.

Ademais, diferenciaranse entre dous colectivos xuvenís, por unha banda os que participan no medio escolar normalizado e os que están á marxe do sistema educativo. Os obxectivos, segundo os impulsores, son "que adquiran hábitos de comportamentos e condutas axeitadas, como madurez, responsabilidade, igualdade, colaboración e interacción intercultural".

O programa empregará unha metodoloxía activa, participativa, coeducativa, grupal e integradora e as actividades, que serán ao longo de 2017, realizaranse durante dous días á semana en locais de cada barrio. Alén disto, haberá actividades extraordinarias para os adolescentes como paintball, sendeirismo ou excursións, entre outras.

A concelleira González Abelleira destaca que estes programas son "moi ben recibidos" por seren clases teóricas "pero dinámicas e participativas, non a base de chapar". "O fundamental é poñer en común as experiecias de cada un e, a maiores, apoiar ese esforzo con excursión e variadas actividades", di a edil de Benestar, que segura que Implica2 céntrase "sobre todo naqueles aspectos máis carenciais como a educación en igualdade ou información sobro o consumo de drogas, cuxo tratamento aínda é moi deficitario nos colexios". "Hai valores que se están a perder e queremos incentivar e crear a necesidade de coñecer", remata.

No programa tamén colabora a aseguradora Artai, que agradece ao Concello “a oportunidade de colaborar con este programa, que engrandecen a nosa cidade e que lle axudan á mocidade da cidade de Lugo”.