"A percepción é que o risco mineiro diminúe, pero é aínda maior"

Os riscos e ameazas megamineiras que nos últimos anos agromaron con especial forza en Galicia espertaron a concienciación cidadá contra polémicos proxectos. O de Corcoesto, cancelado finalmente pola Xunta tras a forte presión social, desvelou as facilidades que as administracións poñían e poñen a iniciativas que adoitan traer fortes impactos socioeconómicos e medioambientais ás áreas onde asentan. A raíz de todo isto, e bianualmente desde 2013, a Rede contra a minería destrutiva de Galiza, Contraminacción, celebra uns encontros para manter vivo o debate. Os deste ano celébranse o vindeiro sábado 4 de marzo en Compostela (Centro Socio-Cultural Vite), coa participación destacada de membros de diversas organizacións internacionais que fan parte da rede global Si á Vida Non á Minaría / Ye​​​​s to Live No to Mining, xunto con membros de diversas organizacións galegas.

Lonxe queda aquel lema da propia Xunta -"Galicia é unha mina"- empregado para difundir e defender a actividade mineira no país, pero iso, segundo os organizadores dos Encontros, non quere dicir que as ameazas diminuísen. "A contestación social conseguiu que a Administración xa non se atreva a usar aquel slogan, pero as súas actuacións parecen seguir guiándose por el", explican. "A percepción é que o risco diminúe pero aínda é maior agora e hai máis perigo", explica Nacho Jorganes, membro de Contraminacción e secretario xeral de Verdegaia, un dos colectivos que forma parte da Rede.

"A crise e os acordos de libre comercio impulsados provoca que os investidores poñan o foco na minería; ademais, aquí en Galicia e no Estado estanse a flexibilizar moito as leis para facilitar os traballos mineiros", explica Jorganes, que pon como exemplo os dous proxectos que "máis preocupan" na actualidade en Galicia.

Un, a teimosía de Cementos Cosmos en aumentar a súa canteira a través dunha explotación mineira que ameaza a Cova Eirós, un dos maiores tesouros patrimoniais da Prehistoria en Galicia. "Terra, auga e patrimonio está ameazados; ocúpanse terras e montes comuniais, destrúense camiños públicos, recursos hídricos...", lembra Jorganes. Mentres, como advirte Contraminacción, a solicitude de declaración da cova como BIC segue agardando.

O outro proxecto é en Lousame, onde os titulares da explotación mineira de San Fins solicitaron unha autorización de vertido de augas mineiras industriais ao río San Fins e de cuxo risco advertiron varios colectivos como Adega. Ademais, como lembra Contraminacción, a devandita explotación carece de estudo de impacto ambiental malia ser requirido en diferentes ocasións. Ademais, a filial de Sacyr que destina a mina vén de denunciar un membro da asociación ecoloxista por tomar mostras de auga na zona.

Para Contraminacción, casos como esta denuncia "reproducen os modelos de criminalización que as empresas mineiras de todo o mundo aplican aos seus opositores". E este será outro dos temas tratados nestes III Encontros sobre Impactos da Minaría, nos que se advirte tamén dos numerosos atrancos para os afectados pola minería contaminante e as facilidades para as empresas que levan a cabo as administracións.

Así, denuncian as "dificultades para acceder á información ambiental e aos trámites mineiros por parte da veciñanza afectada e das asociacións ambientais" ou da introdución, pola porta de atrás, de alfombras vermellas ás compañías. Así, lembran que a través da Lei de Acompañamento dos orzamentos, preténdese que a Cámara Mineira -organismo privado integrado unicamente por empresas do sector- "se converta no único rexistro público das concesións mineiras de Galicia, furtando a participación e o control público á cidadanía e aos partidos políticos". Alén diso, outras normativas, como o borrador das Directrices da Paisaxe, abre o territorio ás minas a ceo aberto.

Destas problemáticas e doutras moitos, homologables noutras moitas partes do mundo, debaterase nas xornadas do sábado, a onde acudirán activistas e expertos doutras zonas como Michelle Malone e Natalie Lowrey (Australia), Wale Obayanju (Nixeria), Clemente Enteng Bautista (Filipinas) ou Chris Madine (sobre a minería e pesca en Siberia), ademais de Xoán Doldán, Marcos Celeiro, Marga Prieto ou o propio Nacho Jorganes, que abordarán diversas problemáticas en Galicia.

Os Encontros deste ano veñen precedidos da celebración en Santiago de Compostela da reunión de coordinadores rexionais de todo o mundo de Yes to Life No to Mining. A rede galega ContraMINAcción será a anfitrioa, convidando aos seus membros a participar nos III Encontros para coñecer de primeira man as súas reflexións, obxectivos e accións en relación aos diferentes problemas relacionados coa minaría por todo o planeta.