A Panorama alega que as súas galas contra o cancro non recadaron nada

Actuación da orquestra Panorama © Orquesta Panorama

Preséntanse como "galas contra o cancro" e con ese reclamo nas súas nove edicións subiron ao escenario a artistas superventas como Carlos Baute, David Bisbal, Bustamante, Soraya ou Isabel Pantoja. Pero da recadación deses festivais, algúns multitudinarios, que se desenvolveron en Galicia e Castela e León xamais chegou un só euro á Asociación Española contra o Cancro nin a ningunha outra ONG relacionada coa enfermidade.

Detrás da organización destes supostos eventos benéficos está orquéstraa Panorama, a estrela absoluta das verbenas galegas polos seus espectaculares despregamentos repletos de acrobacias. O grupo é á vez un vello coñecido da xustiza: o seu anterior dono, Ángel Martínez, Lito, está pendente dun xuízo por fraude fiscal no que se lle piden 12 anos de cárcere e unha multa de 50 millóns de euros, precisamente polas súas operacións co diñeiro das actuacións da Panorama e decenas de orquestras galegas ás que tamén representaba.

A historia da Panorama e as súas galas contra o cancro arrincou en 2008 cun concerto gratuíto que xuntou ante o micro a David Civera, Nuria Fergó e mesmo a Yosi, o cantante de Los Suaves, en Ordes. Despois chegarían outras tres edicións de portas abertas nas que o elenco de artistas foi subindo en notoriedade. Cantaron Isabel Pantoja, David Bisbal e Bustamante en aforos que superaron as 50.000 persoas... E os atascos quilométricos nos concellos onde se organizaban. A partir da quinta gala a organización decidiu cobrar. E desde aquela, os prezos por entrada foron subindo ata os 15 euros.

"Creo que fomos pobres inocentes; aceptamos a gala ao noso favor e nunca nos dixeron cantas entradas venderan", di a Asociación contra o Cancro

Foi o que custou acceder (se se compraba en despacho de billetes, 10 se se facía a través de Internet de forma anticipada) ao estadio Reino de León o 7 de maio de 2016. O cartel na primeira vez que o evento saía de Galicia non reparara en gastos: Baute, Juan Magán, Edurne, o grupo Auryn, Merche ou Gemeliers, entre outros grandes éxitos das radios. Pasaron dez meses e a Asociación Española contra o Cancro en León aínda non recibiu un euro por ese suposto evento solidario. Adiantouno Leonoticias.com o pasado mércores.

O presidente da entidade en León, Serafín de Abajo, declarou a eldiario.es que durante meses estiveron detrás da orquestra e da produtora que organizou o festival para coñecer os números da gala. Sen éxito. "Eu o que creo é que fomos pobres inocentes, de boa fe aceptamos a gala ao noso favor. As entradas eran a 10 euros e as de despacho de billetes a 15 euros. Nunca nos dixeron cantas venderan. Había moitísima xente", asegura este médico que colabora de maneira altruísta coa asociación.

A dirección da orquestra esgrime que no último concerto non houbo beneficios por mor da meteoroloxía

O caso de León é atípico. Por primeira vez o acordo entre o grupo e a organización sen ánimo de lucro contemplaba que os beneficios da gala (entrada e recadación de barras) repartiríase ao 50% entre as delegacións da Asociación Española Contra o Cancro de Pontevedra e León. O argumento esgrimido pola dirección da Panorama para non pagar é que non houbo beneficios por culpa da meteoroloxía. O seu cantante e director musical, Lito, asegura que como o día da cita choveu, ao concerto no estadio Reino de León acudiron só 9.000 persoas.

Unha vez que a polémica chegou aos medios de comunicación, Panorama esgrime as súas contas: "A recadación por despacho de billetes foi de 105.000 euros, aos que hai que sumar no capítulo de ingresos 30.000 máis pola xestión das barras". En total, segundo os números da orquestra, que ata esta fin de semana non vira a Asociación Española contra o Cancro, ingresáronse 135.000 euros e os custos do evento ascenderon a 184.000 euros.

Carteis de concertos contra o cancro organizados pola Panorama

"Foi deficitario porque se prevía un aforamento de 20.000 persoas e acudiron 9.000. O caché dos artistas foi de 101.000 aos que hai que sumar 83.000 por gastos de produción: voos, hoteis, carpas, xeradores de enerxía, seguridade privada...", sostén Lito, quen lamenta que se estea pondo baixo sospeita o compromiso da súa orquestra coa Asociación Española contra o Cancro, coa que levan "colaborando" desde 2008.

Durante aqueles primeiros eventos gratuítos nos que non había recadación fraguouse o acordo ao que chegou a orquestra coa Asociación Contra o Cancro de Pontevedra, a provincia onde ten a súa sede a Panorama. O pacto estipulaba que o grupo musical realizaría unha doazón á ONG pola venda de merchandising. Cando empezou a cobrarse a entrada, a orquestra xamais entregou un céntimo desas recadacións de concertos á Asociación Española contra o Cancro, cuxo logo formou parte da cartelaría dalgúns festivais. A entidade si recibiu 89.434 euros en varias entregas durante a última década pola venda do merchandising.

A AECC explica que o pacto coa Panorama nos anos anteriores non establecía que o diñeiro das entradas fose para a entidade, senón que "a doazón contemplaba que o grupo achegase o diñeiro do merchandising"

Segundo unha portavoz oficial da Asociación Española contra o Cancro, aínda que os concertos se publicitasen como "galas contra o cancro" en medios de comunicación, valos e carteis, dando a entender que o recadado iría a ese fin, o pacto coa Panorama non establecía que o diñeiro das entradas acabase na entidade benéfica. "A doazón contemplaba que o grupo musical achegase o diñeiro das vendas do merchandising", admite a portavoz oficial da Asociación Española contra o Cancro, que evita pronunciarse sobre se a publicidade dos concertos xogou ao engano durante todo este tempo.

Esta redacción púxose en contacto co cantante e director artístico da orquestra, Lito, que di descoñecer a letra pequena dos acordos coa AECC pero que defende que todas as galas foron deficitarias. "En ningunha se gañou diñeiro, todas daban perdas, pero sérvenos como punto de partida para que logo a xente nos apoiase comprando merchandising cando empeza a nosa xira. Todo o que recadamos da venda de camisetas do grupo doámolo á Asociación Española contra o Cancro. A xente cre que os artistas veñen gratis e non é así, é certo que algúns rebaixan o seu caché. Pero coas galas do cancro non gañamos diñeiro", sostén o líder do grupo.

Varios dos artistas que participaron nos concertos ratificaron a eldiario.es que si cobraron por actuar nas galas. Un admite que lle pagaron en diñeiro negro, unha práctica que segundo a Fiscalía foi habitual desde fai máis dunha década na orquestra. Os patrocinadores que figuraban na cartelaría da gala tampouco estaban ao tanto de se o prezo das entradas ía parar á ONG.

Desde a Panorama arguméntase que son anunciantes para toda a temporada de verbenas e que ningún fixo achegas específicas para estas galas. A Asociación Española contra o Cancro namentres xa declinou a oferta da Panorama para facer un novo bolo benéfico en Valladolid.