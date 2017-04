A familia de Couso reclama xustiza e carga contra "os orgullosos da foto das Azores"

Xosé Hermida, agora delegado de El País no Brasil e durante anos correspondente do grupo Prisa e delegado da sección de Galicia do diario, foi o galardoado co XIII Premio José Couso de Liberdade de Prensa, que entregan cada ano o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e o Club de Prensa de Ferrol.

Xosé Hermida amosouse "moi honrado" e "orgulloso" por ter recibido o premio

Nun acto no Centro Torrente Ballester de Ferrol, Francisco González Sarria, decano do Colexio, comunicou o resultado das votacións xunto ao alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, e a presidenta do Club de Prensa da cidade departamental, Julia Díaz. Ademais, o propio Hermida interveu vía telefónica no acto para mostrarse "moi honrado" e "orgulloso" de ter recibido o premio, que recibirá presencialmente o vindeiro 4 de maio.

O xornalista natural de Boiro venceu por maioría suficiente ás candidaturas de Asli Erdogan, Ignacio Escolar, Virginia Pérez Alonso, Peridis e Jorge Ramos. Francisco González, pola súa banda, recoñeceu que está "especialmente satisfeito" polo galardón ao recaer nun "compañeiro galego" cun labor moi destacado no país durante anos.

"Cando outros moitos calaban, era unha voz disposta"

"Cando outros moitos calaban, era unha voz disposta", asegurou González. Pola súa banda, a presidenta do Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz, destacou o "traballo ben feito dos que se preocupan por buscar a verdade" e reclamou a "loita pola liberdade de información", ademais de asegurar que a morte de Couso foi un "crime de guerra", polo que os seus autores deberían comparecer ante a Xustiza.

Respecto do premiado, o alcalde Jorge Suárez destacou que mantivese "a cabeza alta sen renunciar aos seus principios" nos momentos complicados no diario El País. Ademais, o rexedor insistiu en reclamar "xustiza e investigación" para José Couso e fixo tamén reerencia á necesaria "defensa da liberdade de prensa", asegurando que durante os seus anos de mandato no Concello comprobou como xornalistas de moitos medios e con "salarios precarios" ven como as súas informacións "son manipuladas".