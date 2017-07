Moraña podería subvencionar con 1.800 euros unha capea taurina

Capea en Valga, en 2014 © Festa da Xuventude Capea en Valga, en 2014 © Festa da Xuventude

O vindeiro 23 de xullo Moraña podería acoller unha capea taurina que, ademais, estaría parcialmente subvencionada polo Concello. A nova foi coñecida esta semana polos concelleiros dos grupos da oposición (PSdeG-PSOE e BNG) nunha comisión informativa. Aínda que o pagamento, duns 1.800 euros, aínda ten que ser aprobado polo pleno municipal que se celebrará o vindeiro xoves, Diana Pereira Búa (PSdeG-PSOE) non dubida de que o PP fará valer a súa maioría absoluta para sacala adiante. A subvención foi solicitada pola Asociación Cabalar de Santa Xusta na convocatoria de axudas para promoción cultural e promoción do deporte en Moraña (que reparte un total de 14 mil euros).

"PSdeG e BNG rexeitamos por completo que se conceda unha subvención para este tipo de acto. Queremos que o PP recapacite e elimine esta axuda e que finalmente non se realice a capea"

"PSdeG e BNG rexeitamos por completo que se conceda unha subvención para este tipo de acto. Queremos que o PP recapacite e elimine esta axuda e que finalmente non se realice a capea", sinala a edil socialista en conversa con Praza, e aclara que non teñen nada en contra desa entidade que, de feito, presenta outra solicitude para a organización dunha ruta e unha feira cabalar -que se vén facendo dende hai anos- e que si contará co seu voto positivo.

A organización da capea tamén é denunciada pola Asociación Animalista Libera, que iniciou unha recollida de sinaturas online que supera xa os 25 mil apoios. A entidade cualifica de "surrealista" a iniciativa da Asociación Cabalar de Santa Xusta e critica que -de realizarse finalmente- se leve a cabo nunha parcela municipal, onde se instalaría a praza portátil.

Os animais "son atormentados, ridiculizados e forzados nun acto alleo ao seu comportamento natural, e finalmente son enviados a un matadoiro"

Libera lembra que os animais empregados "son forzados a un transporte en duras condicións, tendo en conta as cada vez máis altas temperaturas do verán que aínda comeza" e que unha vez na praza portátil "son atormentados, ridiculizados e forzados nun acto alleo ao seu comportamento natural, e finalmente son enviados a un matadoiro, polo que o feito de que non existan terzos de sangue non exime de crueldade". A entidade insta o Concello de Moraña a non facilitar medios nin fondos para actividades de malos tratos animais e afirma que "a única intención desta capea sinalada para o 23 de xullo é fomentar unhas prácticas alleas á comarca", convertendo Moraña ou Valga en "illas de crueldade cara aos animais". O novo proxecto de Lei de Benestar Animal, nestes momentos en proceso de debate no Parlamento galego, mantén un catálogo de exclusións no comezo do texto normativo, para manter os espectáculos taurinos dentro da legalidade.

Este domingo, capea en Valga

Este domingo celebrarase en Valga unha capea taurina -xa realizada nos últimos anos- no marco da denominada "Festa da Xuventude". Tito de Victoriano, Pepiño de Barcia e Pardaliño serán os tres toureiros participantes e "Palmeña" e "Zapateadora" as reses que sufrirán o espectáculo, procedentes da gandaría Brazuelas (Valladolid).

Nesta ocasión as críticas mesmo chegaron por parte da Xunta, aínda que non por temas relacionados co maltrato animal, senón co carácter machista do cartel da celebración

O evento leva semanas espertando críticas en toda Galicia, ao igual que en anos anteriores. Nesta ocasión as críticas mesmo chegaron por parte da Xunta, aínda que non por temas relacionados co maltrato animal, senón co carácter machista do cartel da celebración. Nel, pódese ler que un dos mozos participantes é "Pepiño, que o ano pasado máis ben foi Pepiña" (en referencia, supostamente, á súa falta de valentía á hora de enfrontarse ao animal). A Secretaría Xeral de Igualdade sinalou que se está "difundindo unha mensaxe con estereotipos sexistas, por canto se asocia o masculino con valentía ou habilidade para enfrontarse ao reto e, en cambio, asóciase a mala actuación do lidador na anterior edición con afeminamento".