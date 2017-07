Dous incendios en Monterrei afectan a 220 hectáreas e fan máis lento o tráfico na A-52

A Xunta considera estabilizado, que non controlado, o lume que máis se achegou a vivendas

Dous incendios iniciados na tarde deste venres en dous puntos distintos do municipio ourensán de Monterrei afectan xa 220 hectáreas. O lume aproximouse ás vivendas do núcleo habitado de Guimarei e está a facer máis lenta a circulación pola Autovía dás Rías Baixas (A-52).

O primeiro dos incendios comezou este venres ás 17.30 horas na parroquia de Infesta, situada na marxe dereita da A-52. Segundo as estimacións da Xunta, a superficie afectada rolda as 70 hectáreas e no seu control están a traballar 23 brigadas, 11 motobombas, 13 helicópteros e seis avións, un despregamento que evitou que o lume afectase o núcleo habitado de Guimarei, situado entre a autovía e a antiga estrada nacional. O Goberno galego indica que a primeira hora da mañá deste sábado estabilizou a súa evolución, aínda que aínda non o considerou controlado.

O segundo dos incendios no mesmo municipio de Monterrei, o máis grande, que afecta xa a unhas 150 hectáreas, iniciouse tamén o venres ás 19.23 horas na parroquia de Flariz, na marxe esquerda da A-52, e estendeuse á de Vilaza. Neste incendio traballan 17 brigadas, oito motobombas, catro helicópteros e dous avións.