Tres incendios distintos queiman xa preto de 200 hectáreas do Parque Natural do Xurés

Vehículo da UME en Lobios

Tres incendios distintos queimaron xa preto de 200 hectáreas do Parque Natural da Baixa Limia-Xurés, os tres na mesma parroquia de Río Caldo, en Lobios. Segundo a Xunta, a primeira hora da tarde deste martes dous deles seguían aínda sen control e requiriron do desprazamento da Unidade Militar de Emerxencias (UME). Con eles, nas pouco máis de dúas semanas que levamos deste outono solleiro arderon xa só na provincia de Ourense preto de mil hectáreas.

Segundo a información facilitada polo Goberno galego, o primeiro dos incendios que nos últimos días veñen afectando o parque do Xurés iniciouse hai xa unha semana e só queimou, segundo os seus datos, “unha superficie de arredor de 20 hectáreas”. Malia as súas reducidas dimensións e traballar nel dous avións, nove helicópteros, 25 motobombas e 73 brigadas, segundo os datos da Xunta, o incendio aínda non está extinguido senón só controlado. Os outros dous incendios na mesma parroquia de Río Caldo iniciáronse o domingo pola noite. Os dous están aínda activos e afectan a 90 e 70 hectáreas, respectivamente. Como no caso anterior, os lumes afectan ao parque natural.

As hectáreas queimadas en Ourense no que vai de outono chegan case ás mil

Ademais destes tres incendios, a Xunta di ter controlado outro lume dunhas 65 hectáreas en Vilariño de Conso, na parroquia de Chaguazoso. E nas últimas horas conseguiuse extinguir outro lume máis en Carballiño que afectou unhas 52 hectáreas. No que vai de outono arderon xa preto de mil hectáreas na provincia de Ourense, só contando os incendios dos que informa a Xunta, que son os que superan as 20 hectáreas ou afectan á cidadanía.