Os oito incendios iniciados nos últimos días queimaron xa 1.250 hectáreas

Bombeiros forestais, loitando contra o lume en Lobios este martes @BrifLaza Os tres incendios de Lobios queimaron xa 740 hectáreas @BrifLaza O mapa que recolle o Índice de Risco Diario de Incendio amosa que se manten o "risco extremo" no interior © Xunta.

Estamos en outubro, fóra da tempada de alto risco de incendios decretada pola Xunta. Porén, oito focos aínda non extinguidos arrasaron xa 1.250 hectáreas de terreo en Galicia, segundo os datos actualizados ás 10.30 horas deste xoves que vén de ofrecer medio rural. Os máis graves seguen sendo os tres que afectan, en Lobios, a espazos do Parque Natural da Baixa Limia-Xurés; tres incendios distintos queimaron xa 740 hectáreas de monte e raso. Vilariño de Conso sofre o lume en dous puntos, con 170 hectáreas queimadas. Hai incendios tamén en Chandrexa de Queixa (50 hectáreas) e Vilar de Barrio (80 hectáreas). E en Folgoso do Courel, na provincia de Lugo, permanece activo dende a tardiña deste mércores outro, que arrasou xa 150 hectáreas.

Esta vaga de lumes prodúcese nas primeiras semanas nas que o servizo público de extinción xa non conta cos 436 traballadores que só teñen contrato de xullo a setembro

Esta vaga de lumes prodúcese nas primeiras semanas nas que o servizo público de extinción xa non conta cos 436 traballadores que só teñen contrato de xullo a setembro, e que cesaron hai 12 días nunha decisión moi criticada polos colectivos profesionais. No que levamos de outono os incendios queimaron case dúas mil hectáreas só na provincia de Ourense. Este mércores o presidente da Xunta respondeu ás críticas recibidas pola falta de persoal no servizo de loita contra o lume, negando que o remate dos contratos dos 436 brigadistas debilite a eficacia do operativo e sinalando que o persoal é despregado naqueles lugares con maior risco, neste momento a provincia de Ourense.

Só 800 traballadores e traballadoras teñen contrato os doce meses do ano (e moitos deles tamén son interinos); 600 traballan 9 meses (cesarán en novembro para reincorporarse en febreiro) e un total de 436, só están contratados durante 3 meses. Ademais, a Xunta leva un ano incumprindo o seu compromiso de estabilización do persoal forestal, pois en 2016 aprobou un decreto que recollía a convocatoria de 188 prazas de persoal laboral no Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF). Porén, aínda non se fixo realidade.

O Índice de Risco Diario de Incendio forestal (IRDI), que todos os días actualiza a Consellería de Medio Rural, amosa que se mantén o "risco extremo" en toda a provincia de Ourense, no sur da de Lugo e no Baixo Miño, Deza, Tabeirós e outras comarcas do interior de Pontevedra. O tempo seco (e con temperaturas por riba de 30 graos en Ourense) manterase cando menos ata o luns, cando está prevista a chegada dunha borrasca.

Esta é a relación dos oito incendios activos esta semana e aínda non extinguidos: