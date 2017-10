Arde Galicia: milleiros de hectáreas arrasadas por centos de incendios e localidades desaloxadas

Arde Galicia. A seca, a falta de chuvias, o vento que se levantou nas últimas horas e a eterna falta de previsión complicou moito este domingo. Segundo informou a Xunta, o país está a sufrir nas últimas horas "unha elevada actividade incendiaria, con clara intencionalidade e virulencia". Rexistráronse 146 incendios desde o venres, 60 este domingo e 28 xurdidos na madrugada. Na contorna de Vigo, a fronte de fogo ten xa 4 quilómetros e afecta varios concellos tras queimar unhas 1.500 hectáreas. Mesmo a cidade está a sufrir as consecuencias, ademais doutras moitas localidades cercadas polas lapas.

"Estamos nunha situación difícil, estamos preocupados, sabemos apagar lumes pero non vivíramos nunha década estas condicións adversas", di Feijóo

Ante tal gravidade, o Ministerio do Interior decretou a situación operativa 1, o que permite que a comunidade autónoma poida empregar medios extraordinarios, é dicir, os medios da Unidade Militar de Emerxencias, que leva tempo xa actuando ante a vaga de incendios. Defensa enviou máis de 350 efectivos a Galicia. Ademais, a chegada das consecuencias do furacán Ophelia, que traerá ventos máis fortes de madrugada, fai prever que empeoren as cousas durante a noite.

"Estamos nunha situación difícil, estamos preocupados, sabemos apagar lumes pero as condicións adversas deste domingo nunca as vivíramos nunha década. É unha actividade incendiaria homicida", asegurou Feijóo á tarde, tras visitar o Centro de Coordinación de Incendios. Houbo escenas de pánico e temor en numerosas localidades, así como nas estradas onde as lapas se achegaban aos coches. O presidente da Xunta fixo especial fincapé no feito de que Galicia tamén ten que "loitar" contra os fogos que chegan desde Portugal ao "saltaren o río Miño" e non "seren apagados".

Hai nove incendios nos que está decretada a alerta 2 pola proximidade do lume ás casas

En total, son once os incendios nos que está decretada a alerta 2 pola proximidade do lume ás casas: dous en Cervantes, Ponteareas, San Cristovo de Cea, Baños de Molgas, Paderne de Allariz Salvaterra do Miño, As Neves, Chandrexa de Queixa, Baiona e Gondomar

Efectos do incendio que atinxe a Vilar de Barrio e Montederramo / Brif Laza

Á marxe de novos incendios declarados o sábado e que se incorporan á negra lista deste mes de outubro (en Vilardevós, Friol ou O Saviñao), outros tres importantes declarados na madrugada deste domingo son os que máis preocupaban. Especialmente grave é o declarado en Ponteareas e que afecta tamén os municipios de Redondela, Soutomaior e Pazos de Borbén. Queimou xa arredor de 1.500 hectáreas e tívose que declarar a situación 2 de emerxencia pola proximidade das lapas ás casas na parroquia de Nespereira. O fume pódese ver e notar desde calquera localidade da contorna de Vigo e da súa ría, pero non só por eses focos, senón por moitos outros no sur do país. Foron desaloxadas varias vivendas e cortáronse as estradas AG-57, A-52 e VG-20. Tamén hai algún corte na A-54, OU-101, OU-0406 e LU-P-1401 e están afectadas a liña ferroviaria entre Salvaterra e As Neves, así como o tren-hotel que une Vigo e Barcelona.

O lume orixinado en Ponteareas queimou xa 1.500 hectáreas e afecta xa a Redondela e Pazos de Borbén; en Vilar de Barrio, arderon 600

Tamén en Boiro houbo que decretar a situación 2 de alerta, que xa foi desactivada, por un lume activo. En Montederramo declarouse tamén outro grande incendio que afecta tamén a Vilar de Barrio. Serían unhas 600 as hectáreas afectadas xa segundo Medio Rural.

Precisamente, en Cervantes, na parroquia de Vilarello, varios veciños tiveron que ser desaloxados na mañá deste domingo por mor do incendio que afecta o municipio desde hai xa días. Foron varias as persoas que denunciaron estar cercados polo lume. En Gondomar, a Garda Civil desaloxou os habitantes e Vincios, unhas 2.000 persoas. Tamén tiveron que marchar das súas casas veciños de Redondela.

Así, tal e como aclara Ángeles Vázquez, estanse centrando os esforzos dos medios de extinción nos incendios onde hai perigo para as casas. Son varios e en varias provincias. No de Pazos de Borbén, arderon catro naves industriais. Neste último, a titular de Medio Rural advertiu que se produciu por "catro focos consecutivos ao lado dunha estrada" nunha noite na que "a previsión era de vento forte, había temperaturas altas e humidade relativa moi baixa".

Chégannos estas imaxes da situación en Baiona, dende o paseo do Parador. pic.twitter.com/afOvhsjoyA — TVG (@TVGalicia) 15 outubro 2017

Incendio en Baiona / TVG

Segundo o último parte facilitado por Medio Rural, en Galicia están activos arestora, e superan as 20 hectáreas de afectación, os seguintes incendios: na Coruña, o de Boiro-Cures; en Lugo, Friol-Xía, Cervantes-Cereixido, Cervantes-Noceda, Paradela-Paradela, Samos-Renche, Antas de Ulla-Areas e Triacastela-Triacastela; en Ourense, Piñor-Coiras e en Pontevedra, Gondomar-Morgadáns. Nas últimas horas quedaron controlados ou estabilizados unha decena de lumes de máis de 20 hectáreas na nosa comunidade e foron extinguidos outros 5, pero o número total de rexistros, dende onte, supera os 80. Malia non incluírse nos datos oficiais, varias testemuñas dan conta doutros importantes fogos, como os que afectan a Nigrán ou Baiona, onde tamén houbo desaloxos. O centro urbano da localidade está cercado polas lapas.

No mes de outubro queimáronse máis de 4.800 hectáreas e rexistráronse 36 incendios con máis de 20 hectáreas de afectación

Tendo en conta unicamente as cifras facilitadas por Medio Rural, no que vai de mes de outubro arderon en Galicia máis de 4.800 hectáreas e rexistráronse un total de 36 incendios cunha afectación de máis de 20 hectáreas. Arestora, son 14 os que superan esa cifra de superficie afectadas e seguen activos.

Por outra banda, a Xunta anunciou que vén de reforzar os medios de extinción na fronteira con Portugal para "evitar que se propaguen os lumes que veñen do país veciño". Así, actualmente está activo un lume no Concello de Muíños que afecta unhas 5 hectáreas e que entrou desde a parte lusa da fronteira.

Frente kilométrico en el incendio de Vilar de Barrio-Montederramo a la llegada #Brif Laza! pic.twitter.com/4kMWLKEqlH — Diario de un Bombero (@BrifLaza) 15 outubro 2017

Incendio en Vilar de Barrio e Montederramo / @BrifLaza

O dobre de incendios do habitual

Sexa como for, o número de incendios que sufriron os montes do país no que vai de outubro duplican amplamente as cifras habituais da última década nas mesmas semanas do ano e sitúanse en valores máis propios de finais dos anos 90 ou comezos deste século.

Atendendo á política informativa reinstaurada dende o regreso do PP á Xunta no ano 2009, a Consellería de Medio Rural non informa de todos os incendios que se declaran, senón que só revela os de máis de 20 hectáreas e, por baixo desa superficie, os que atinxen a áreas poboadas ou protexidas polo seu valor ambiental. No entanto, o departamento autonómico si ofrece, de cando en vez, cómputos globais nos que inclúe incendios dos que antes non informara. É o que fixo este pasado 12 de outubro, cando deu en revelar un "dato ilustrativo" nun comunicado á prensa: nos días que levan transcorridos de outubro rexistráronse en Galicia "un total de 235 lumes", di a Consellería, dos que 123 aconteceron nalgún punto da provincia de Ourense.

No que vai de mes rexistráronse 235 incendios, o habitual na última década era que nestas mesmas semanas do ano roldasen os 100

Como bosquexa Medio Rural nese comunicado, esta cantidade de incendios son máis do duplo dos habituais na última década. Así o acreditan os datos que difundiu ao seren comparados coas medias acumuladas da última década, incluídas no Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais (Pladiga). Atendendo a estes estudos, na última década -entre 2007 e 2016- o habitual nestas dúas semanas -a cadraxésima e a cadraséximo primeira do ano- é que se rexistren en Galicia entre 90 e pouco máis de 100 incendios. Nos últimos cinco anos a media foi, concretamente, de 91,2 incendios.