Galicia rexistra 15 incendios tras queimarse xa 2.350 hectáreas no que vai de mes

Galicia rexistra a tal hora, a primeira hora do sábado, 15 incendios, entre os que están activos, estabilizados e controlados. Queimaron, todos eles, case 2.000 hectáreas e forman parte dunha longa lista: a dos 22 que no que vai de outubro arrasaron un total de 2.350 hectáreas, nomeadamente na provincia de Ourense, e que afectaron máis de 20 concellos do país.

Na actualidade, doce dos incendios que se rexistran afectan a Ourense e tres a Lugo, segundo os últimos datos facilitados pola Consellería de Medio Rural, que advirte da extinción de catro nas últimas horas, pero tamén de novos focos activos que non se coñeceron ata este sábado. Así, permenece activo desde a noite do venres o provocado polas lapas no municipio de Paderne de Allariz e que afecta xa 20 hectáreas, así como outro na parroquia de Covas, en San Cristovo de Cea, coa mesma superfice afectado. En Vilamarín, pola súa banda, mantense tamén activo o lume desde a tarde do venres tras queimar xa máis de 100 hectáreas.

Na provincia de Lugo, o incendio que afecta a Chantada desde o pasado xoves queimou xa 150 hectáreas e permanece tamén activo. Mentres, quedaron controlados os de Vilariño de Conso, Cualedro e dous en Chandrexa de Queixa, así como os dous que xa queimaron máis de 740 hectáreas no Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, no municipio de Lobios. Na provincia de Lugo, Medio Rural dá por controlado tamén os de Folgoso do Courel e Cervantes.

Por outra banda, e sempre segundo a Consellería, foron extinguidos xa os incendios declarados estes últimos días en Melón, Vilar de Barrio, Manzaneda e Silleda. Con todo, Medio Rural tan só informa daqueles que superan as 20 hectáres e que son os que aquí están referidos.

Bombeiros traballando na extinción dun incendio en Paderne de Allariz / @BrifLaza

O dobre de incendios do habitual

Sexa como for, o número de incendios que sufriron os montes do país no que vai de outubro duplican amplamente as cifras habituais da última década nas mesmas semanas do ano e sitúanse en valores máis propios de finais dos anos 90 ou comezos deste século.

Atendendo á política informativa reinstaurada dende o regreso do PP á Xunta no ano 2009, a Consellería de Medio Rural non informa de todos os incendios que se declaran, senón que só revela os de máis de 20 hectáreas e, por baixo desa superficie, os que atinxen a áreas poboadas ou protexidas polo seu valor ambiental. No entanto, o departamento autonómico si ofrece, de cando en vez, cómputos globais nos que inclúe incendios dos que antes non informara. É o que fixo este 12 de outubro, cando deu en revelar un "dato ilustrativo" nun comunicado á prensa: nos días que levan transcorridos de outubro rexistráronse en Galicia "un total de 235 lumes", di a Consellería, dos que 123 aconteceron nalgún punto da provincia de Ourense.

No que vai de mes rexistráronse 235 incendios, o habitual na última década era que nestas mesmas semanas do ano roldasen os 100

Como bosquexa Medio Rural nese comunicado, esta cantidade de incendios son máis do duplo dos habituais na última década. Así o acreditan os datos que difundiu ao seren comparados coas medias acumuladas da última década, incluídas no Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais (Pladiga). Atendendo a estes estudos, na última década -entre 2007 e 2016- o habitual nestas dúas semanas -a cadraxésima e a cadraséximo primeira do ano- é que se rexistren en Galicia entre 90 e pouco máis de 100 incendios. Nos últimos cinco anos a media foi, concretamente, de 91,2 incendios.