Galicia sofre 80 incendios desde o sábado e supera as 4.500 hectáreas queimadas neste mes

Arde Galicia. A seca, a falta de chuvias e o vento que se levantou nas últimas horas derivado do furacán Ophelia está a complicar a situación. Segundo informou neste domingo a Xunta, o país está a sufrir nas últimas horas "unha elevada actividade incendiaria, con clara intencionalidade e virulencia". Rexistráronse, segundo adianta a Consellería do Medio Rural, ata 80 incendios desde o sábado. Ademais, o lume que afecta a fronteira de Portugal está a provocar que se espalle tamén polo territorio galego.

A Xunta fala dunha "elevada actividade incendiaria, con clara intencionalidade e virulencia"

Segundo insiste a Xunta, só desde o mediodía deste domingo rexitráronse un total de 25 lumes, que se suman aos 55 contabilizados o sábado. A tal hora, traballan loitando contra os incendios unhas 350 brigadas, 220 motobombas, 40 pas e unha vintena de medios aéreos. Tamén 160 efectivos da Unidade Militar de Emerxencias (UME), apoiados con 18 autobombas e 6 nodrizas, mentres que camiño veñen outros 100 efectivos. Ademais, tamén están mobilizados efectivos da Garda Civil, Policía Autonómica, Policía Local e Protección Civil.

Á marxe de novos incendios declarados o sábado e que se incorporan á negra lista deste mes de outubro (en Vilardevós, Friol e O Saviñao), outros tres importantes declarados na madrugada deste domingo son os que máis preocupan. Especialmente grave é o declarado en Ponteareas e que xa afecta tamén os municipios de Redondela e Pazos de Borbén. Afecta xa arredor de 1.500 hectáreas e tívose que declarar a situación 2 de emerxencia pola proximidade das lapas ás casas na parroquia de Nespereira. As lapas e o fume pódense ver desde calquera localidade da contorna de Vigo e da súa ría.

O lume orixinado en Ponteareas queimou xa 1.500 hectáreas e afecta xa a Redondela e Pazos de Borbén; en Vilar de Barrio, arderon 600

Tamén en Boiro houbo que decretar a situación 2 de alerta, que xa foi desactivada, por un lume activo. En Montederramo declarouse tamén outro grande incendio que afecta tamén a Vilar de Barrio. Serían unhas 600 as hectáreas afectadas xa segundo Medio Rural e ata alí desprazouse xa a conselleira Ángeles Vázquez.

Non son os únicos incendios importantes, nin moito menos. Segundo os últimos datos da Xunta da noite do sábado, hai arredor doutros vinte incendios que superan as 20 hectáreas afectadas, nomeadamente na provincia de Ourense e tamén no interior de Lugo. San Cristovo de Cea, Vilamarín, Vilariño de Conso, Chantada, Paderne de Allariz, Cualedro, Chandrexa de Queixa, Lobios, Paradola, Folgoso do Courel ou Cervantes son algúns dos municipios afectados. Tendo en conta unicamente as cifras facilitadas por Medio Rural, no que vai de mes de outubro arderon en Galicia unhas 4.600 hectáreas.

Precisamente, en Cervantes, na parroquia de Vilarello, varios veciños tiveron que ser desaloxados na mañá deste domingo por mor do incendio que afecta o municipio desde hai xa días. Está declarada a situación de alerta 2, ao igual que en San Cristovo de Cea.

Por outra banda, a Xunta anunciou que vén de reforzar os medios de extinción na fronteira con Portugal para "evitar que se propaguen os lumes que veñen do país veciño". Así, actualmente está activo un lume no Concello de Muíños que afecta unhas 5 hectáreas e que entrou desde a parte lusa da fronteira.

Frente kilométrico en el incendio de Vilar de Barrio-Montederramo a la llegada #Brif Laza! pic.twitter.com/4kMWLKEqlH — Diario de un Bombero (@BrifLaza) 15 outubro 2017

Incendio en Vilar de Barrio e Montederramo / @BrifLaza

O dobre de incendios do habitual

Sexa como for, o número de incendios que sufriron os montes do país no que vai de outubro duplican amplamente as cifras habituais da última década nas mesmas semanas do ano e sitúanse en valores máis propios de finais dos anos 90 ou comezos deste século.

Atendendo á política informativa reinstaurada dende o regreso do PP á Xunta no ano 2009, a Consellería de Medio Rural non informa de todos os incendios que se declaran, senón que só revela os de máis de 20 hectáreas e, por baixo desa superficie, os que atinxen a áreas poboadas ou protexidas polo seu valor ambiental. No entanto, o departamento autonómico si ofrece, de cando en vez, cómputos globais nos que inclúe incendios dos que antes non informara. É o que fixo este 12 de outubro, cando deu en revelar un "dato ilustrativo" nun comunicado á prensa: nos días que levan transcorridos de outubro rexistráronse en Galicia "un total de 235 lumes", di a Consellería, dos que 123 aconteceron nalgún punto da provincia de Ourense.

No que vai de mes rexistráronse 235 incendios, o habitual na última década era que nestas mesmas semanas do ano roldasen os 100

Como bosquexa Medio Rural nese comunicado, esta cantidade de incendios son máis do duplo dos habituais na última década. Así o acreditan os datos que difundiu ao seren comparados coas medias acumuladas da última década, incluídas no Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais (Pladiga). Atendendo a estes estudos, na última década -entre 2007 e 2016- o habitual nestas dúas semanas -a cadraxésima e a cadraséximo primeira do ano- é que se rexistren en Galicia entre 90 e pouco máis de 100 incendios. Nos últimos cinco anos a media foi, concretamente, de 91,2 incendios.