A radio conta: oito emisoras da Coruña, xuntas a prol das persoas con parálise cerebral

Presentación do programa na casa do Concello da Coruña, con representantes das emisoras e a edil Rocío Fraga

Cartel da quinta edición d'A radio conta © A radio conta

Por quinto ano consecutivo oito emisoras comerciais da Coruña unirán durante unhas horas as súas emisións. Este 30 de decembro 'A radio conta' volve ao Teatro Rosalía Castro e faino novamente con obxectivo solidario. Desta volta, a asociación Aspace, que axuda a persoas con parálise cerebral e ás súas familias dende hai corenta anos, será a beneficiaria do evento.

Dende as cinco e ata as oito da tarde o programa ao vivo poderá escoitarse nos diais coruñeses de Radio Coruña-Cadena SER, COPE, Radio Voz, Onda Cero, Radio Marca e Intereconomía Coruña e, para toda Galicia, pola Radio Galega e Radio 5 de RNE. Todas elas volven conformar este sábado "unha soa redacción" que preparou "moitas sorpresas" e que conta coas voces do blogueiro e mestre Hematocrítico, do actor Manuel Burque, ou dos doutores Manuel Viso e Diego González.

O mundo gastronómico tamén está representado na nova edición d'A Radio Conta a través dos cociñeiros Iria Espinosa e Pablo Pizarro, haberá espazo para a economía con Jesús Vázquez e para a historia do xornalismo coa profesora Rosario Martínez, experta na pioneira do oficio Sofía Casanova. O humor de David Perdomo, Oswaldo Digón, Pedro Brandariz e Marcos Pereiro será tamén protagonista nun programa especial no que a música vai a cargo de Sisters in the house, Iago Gordillo, Voodoo e a Tuna e Veteranos.

As doazóns recadadas con este programa conxunto serán para Aspace, que fai corenta anos a atender persoas con parálise cerebral

A lembranza de Ángel Gómez Hervada, o director de Radio Coruña recentemente falecido que se implicou na organización d'A Radio Conta dende o seu comezo, estará tamén moi presente nun evento que é de entrada libre, pero con doazóns voluntarias dedicadas a Aspace, o mesmo que a recadación pola venda de camisolas, chapas e láminas. Quen pase polo Teatro Rosalía poderá tamén achegarse a un especial "consultorio astronómico" organizado pola agrupación astronómica Ío ás portas do recinto.

Este programa especial, destaca a organización, quere ser un "broche de ouro" ao cuadraxésimo aniversario de Aspace, que proporciona "servizos e actividades" ás persoas con parálise cerebral e ás súa contornas familiares. Os servizos de Aspace atenden máis dun cento de persoas en dúas residencias, un centro de día e un centro educativo e teñen entre os seus proxectos máis inmediatos a construción dun parque adaptado para nenas e nenos con esta doenza ou a adquisición de maquinaria que axude as persoas que atenden na súa vida diaria, como guindastres ou unha bañeira-padiola.

Quen non poida asistir ao programa ao vivo pero desexe colaborar, pode facelo a través da "ringleira cero" mediante o ingreso na conta bancaria de Caixabank ES31 2100 4202 1122 0001 1474