Unha ducia de novas para recuperares se desconectaches durante as festas

O período comprendido entre o 24 de decembro e o 6 de xaneiro torna, ás veces, nunha sucesión de transicións entre días festivos que deixan pouco espazo para mergullarse na actualidade. No remate de 2017 e o comezo de 2018 sucederon acontecementos destacables e en Praza.gal publicamos informacións que seguen a ter vixencia alén da estrita actualidade. Estas son algunhas das informacións que podes recuperar para leres máis devagar se deches en desconectar durante as festas.

Feijóo adoita salientar que o seu é un “goberno previsible”, pero só aprobou 5 das 11 leis que anunciou para este ano e 35 dos 69 decretos, segundo o balance que vén de realizar o PSdeG. O Goberno galego admite que só aprobou "6 leis" das "11 previstas" e gábase de facer públicas as súas previsións malia ser unha obriga.

Galicia destaca na estatística do IMSERSO polo protagonismo esmagador das residencias privadas fronte ás que dependen directamente da Xunta. Cada praza concertada supón para a Administración uns 1.000 euros máis ca unha pública

A parte do convenio con Medtronic que o Sergas se nega a revelar para non prexudicar o "segredo comercial" da multinacional foi divulgada en internet polo Institut Català de la Salut. Ambos convenios son presentados como acordos sen achega económica, pero a sanidade pública dá en asumir gastos

No conxunto de Galicia a cifra total de sociedades incrementouse lixeiramente, pero este aumento está concentrado en apenas un cento de localidades. 33 das 53 comarcas viron diminuír o seu tecido empresarial en 2016, e só creceu en 18.

Barreira cobra máis que Rajoy e dende que foi nomeada responsable da política demográfica do Estado a súa actividade é apenas coñecida. O Goberno de España destaca que creou un grupo de traballo que se reune "periodicamente" e traballa nunha estratexia sen data de presentación

Feijóo evita a transferencia da AP-9 no discurso do acto inaugural, no que os protagonistas da imaxe do día foron Rajoy e Ana Pastor. Os concellos do Morrazo non acudiron ao acto para lembraren que quedan obras sen facer por importe de 11 millóns de euros e cuestionaren as peaxes e a seguridade

O achado produciuse nunha nave da parroquia de Asados, en Rianxo, ata a que, segundo transcendeu, os axentes foron conducidos polo presunto asesino da moza, detido o pasado venres en Boiro ao denunciar unha veciña da zona que tentara secuestrala

O Goberno galego reproducira en 12 xornais impresos o discurso de Feijóo ao día seguinte de que o lese ante os medios. Sinala que "excluíu os medios dixitais galegos" porque en Internet cómpre "publicar textos breves" e afirma que o texto inclúe información sobre "as axudas habilitadas", que se aprobaron dous días despois

MAPAS INTERACTIVOS | O INE vén de publicar os datos do Padrón municipal correspondentes ao 1 de xaneiro do 2017. Só 48 localidades incrementaron o seu número de habitantes con respecto ao ano anterior e 264 reducírono. Medio cento de vilas perderon máis dun terzo dos seus empadroados e empadroadas dende 1998.

A Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adulta admite que tivo que contratar prazas privadas cun "custo moi elevado" para poder cumprir coas súas obrigas, dando en xerar unha elevada débeda. Política Social afrontouna con fondos das axudas para o coidado de menores de 3 anos

Ourense encadea 9 anos con máis pensionistas que cotizantes

É a única provincia de todo o Estado con menos traballadores/as que xubilados/as. Tamén Lugo chegou a estar nesta situación nos últimos anos, pero reaxiu a partir de 2015

O documento, remitido ao Parlamento o pasado decembro, si admite que o Brexit pode supoñer un "duro golpe" para a "política de cohesión" da UE. O Goberno galego defendeu a suposta candidatura sen que nunca chegase a rexistrarse e mentres España votaba a prol do peche do laboratorio