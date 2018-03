25 vilas e cidades galegas acollerán mobilizacións feministas o 8M

Imaxe da manifestación do feminismo galego deste domingo 4 de marzo CC BY-SA Galiza Contrainfo Unha das participantes na manifestación feminista deste domingo en Vigo CC BY-NC-SA Galiza Contrainfo Unha das participantes na manifestación feminista deste domingo en Vigo CC BY-NC-SA Galiza Contrainfo

Milleiros de mulleres manifestáronse este domingo en Vigo, na marcha que anticipou a mobilización deste xoves 8 de marzo, na que o movemento feminista impulsa unha folga xeral de mulleres, rexistrada legalmente polos sindicatos. O 8 de marzo, ademais da folga, están convocadas concentracións e manifestacións en 25 cidades e vilas galegas, unha listaxe á que se van incorporando cada día máis localidades. O éxito da marcha celebrada este domingo en Vigo augura unha elevada participación nas mobilizacións da xornada de folga xeral. As convocatorias principais terán lugar a última hora da tarde, aínda que tamén ao mediodía están previstos actos en moitos lugares.

A Coruña: Manifestación. Saída ás 19 horas do Obelisco

Compostela: Ás 12 horas concentración na Praza Roxa e ás 20 horas manifestación dende a Praza 8 de marzo

Lugo: Ruada nocturna. Saída ás 20 horas do Multiúsos da Xunta

Ourense: Manifestación. Saída ás 20 horas dende a Subdelegación do Goberno

Vigo: Ás 12 horas concentración na Rúa do Principe e ás 20 horas manifestación desde a Praza de Portugal

Marín: Manifestación. Saída ás 20:30h da Casa do Concello

Ferrol: Manifestación. Saída ás 20 horas da Praza Amada García (edificio da Xunta)

Monforte: Manifestación. Saída ás 20 horas da Praza de España

Cangas: Concentracion ás 12.30 horas na Praza do Concello e ás 20 horas manifestación

Vilalba: Concentración desde as 11:30 ata as 21 horas na Praza da Constitución

Pontevedra: Concentración de 12 a 14 horas na Praza da Peregrina

Ponteareas: Concentración ás 12 horas na Praza Bugallal.

Ribeira: Concentración ás 20 horas na Praza do Concello

Cee: Concentración ás 20 horas na Praza 8 de Marzo

Redondela: Concentracións con lectura de textos ás 12 e ás 19 horas na Praza da Constitución

Allariz: Concentración a partir das 12:30 horas na Praza Maior

Chantada: Concentración ás 12 horas na Praza de Galicia (Xulgado)

Ribadeo: Viaxe común Ribadeo-Burela no tren das 15 horas

Viveiro: Viaxe común Viveiro-Burela no tren das 17 horas

Burela: Actividades no local da Asociación Xebra ás 16 horas. Marcha de mulleres ás 19:30 desde a estación do tren. Concentración na Praza da Mariña ás 20 horas

O Barco de Valdeorras: Concentracións ás 13 horas e ás 20 horas na Praza do Concello

Verín: Concentración ás 20 horas na Praza do Concello

Vilagarcía de Arousa: Concentración ás 20 horas na Praza de Galicia

Moaña: Concentración ás 12:30 e ás 20 horas na Praza do Concello

A Illa de Arousa: Marcha pola igualdade real entre mulleres e homes. Saída da Lonxa ás 18 horas ata o Concello.

Na Mariña, defensa feminista do tren de proximidade

As actividades convocadas este xoves na Mariña lucense estarán centralizadas en Burela, que acollerá un convivio a partir das 16 horas no local da Asociación Xebra, e unha marcha dende a estación do FEVE ás 19.30, que rematará cunha concentración na Praza da Mariña ás 20 horas. Porén, tanto en Ribadeo (ás 15 horas) coma en Viveiro (ás 17 horas) hai chamamentos a desprazarse ata Burela en tren, nunha "viaxe común" que servirá tamén para reivindicar a importancia do ferrocarril de proximidade. “A viaxe en tren é moi simbólica dado que no traxecto pasamos por varios municipios da comarca e tamén porque o FEVE representa un símbolo propio que queremos apoiar e reivindicar como servizo público”, destacan dende o Observatorio da Mariña pola Igualdade. Cómpre lembrar que o transporte público é empregado polas mulleres en moita maior medida que polos homes. De feito, elas empregan o transporte público o dobre (6,74%) que eles (3,45%), de aí que sexan as principais prexudicadas cando o servizo se degrada, como está a suceder co tren en moitas zonas de Galicia.

Na Illa de Arousa, "sapatear" o mandil e cantar o "Verdegaio"

Outra das convocatorias máis singulares para o 8 de marzo é a que se prepara na Illa de Arousa. Ás 18 horas partirá da Lonxa unha marcha pola igualdade real entre mulleres e homes, que chegará ata o Concello, e na que se anima a todas as participantes a "encambar" o mandil "para despois sapatealo ao finalizar a marcha. Daquela lerase un manifesto e cantarase o Verdegaio Arousán, "canción fermosa, feminista, galega e necesaria", destácase na convocatoria, na que tamén se fai un chamamento a levar "instrumentos musicais, ferramentas de traballo, tarteiras ou todo aquilo que sirva para facer ruído. Fagámonos oir!".