A Xunta dá por rotas as negociacións co persoal de Xustiza tras subir un chisco a súa oferta

Funcionariado de Xustiza en folga, en Pontevedra © AX-CUT

Os representantes sindicais do funcionariado de Xustiza en Galicia e os da Xunta manteñen este luns unha nova reunión coa que intentan rematar co conflito que suma o seu 41º día de folga e afronta a sétima semana de paro, con máis de 15.000 xuízos suspendidos e milleiros de trámites adiados. Desta vez, o Goberno mudou o formato habitual nas últimas xuntanzas e propuxo intentar chegar a un acordo en catro dos cinco puntos que reclama o persoal, á marxe das reivindicacións de incremento salarial no complemento autonómico transitorio, que quedaría para o último momento. Houbo importantes avances á espera dun pacto na cuestión salarial que puxera o ramo ás conversas. Pero o Goberno deu por rotas as negociacións logo de incrementar un chisco a súa oferta. A folga, agás sorpresa, continúa.

A Xunta ofertou unha suba non lineal de entre 135 euros ao mes e 105 segundo o corpo

A última negociación entre a Xunta e os sindicatos do pasado 9 de marzo rematara sen acordo. A Administración fixera daquela ata tres ofertas ao longo do día e acumulaba sete diferentes malia asegurar en varias ocasións que non modería a súa proposta. A última, unha suba de 105 euros ao mes para todos os corpos, lonxe dos 190 que reclama o funcionariado de Xustiza, que tamén baixou as súas pretensións desde aquela solicitude de 250 euros mensuais máis.

Desta vez, a oferta non foi lineal e suporía 135 euros máis mensuais para os forenses, 133 para os xestores, 108 para os tramitadores e 105 para os corpos de auxilio. Con esta oferta, a Xunta entende que non seguirán as reunións ata que haxa unha resposta a unha proposición que tamén incluiría unha cláusula para garantir que os traballadores galegos situaríanse sempre por riba da media do resto de funcionarios nas outras comunidades. Os sindicatos mantiñan ao peche desta edición unha xuntanza para valorar esta proposta e algúns acusaron o Executivo de filtrar as cantidades que, aclaran, "non melloran" a anterior oferta. A folga, xa que logo, continuaría.

Os avances e acordos no tema das baixas ou nas substitucións estaban á espera da negociación salarial

Antes en canto aos descontos por enfermidade común e á "discriminación" que denuncia o persoal, a Xunta ofreceu xa equiparar o funcionariado en Galicia e igualar as condicións de todos os corpos nos xulgados, comprometéndose a incluír unha cláusula pola que as melloras aplicables serían tamén extensivas a todos os traballadores. Para as substitucións, o Goberno propón xa o pagamento do 100% do salario no caso das substitucións verticais, aplicable desde o primeiro día do mes no que se asine un acordo.

Tamén hai avances no que ten que ver coa consolidación de reforzos e amortizacións, no que se espera chegar a un pacto, quedando para última hora a negociación do incremento salarial. Con todo, "non hai nada pechado nin asinado", advirten fontes do comité de folga, que admiten os "avances", pero que lembran que o "máis complicado" --o que ten que ver coas reclamacións salariais-- non se empezou a falar ata arredor das 18 horas. A Xunta deu por pechadas as negociacións á espera dunha contestación dos traballadores.

