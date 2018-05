"No rural debemos competir con diferenza e valor engadido, máis que en prezo ou cantidade"

A primeira experiencia do 'bus de Cultiva Mazás' visitou Hifas da Terra, pioneira no cultivo de setas ecolóxicas

A primeira experiencia do 'bus de Cultiva Mazás' visitou Hifas da Terra, pioneira no cultivo de setas ecolóxicas © Casa Grande de Xanceda O 19 de maio o autobús visitará a granxa de 'Galo Celta', en Vila de Cruces © Galo Celta O propierario de 'Galo Celta' defínese como “avicultor artesán de autor. Vendedor do ovo máis caro do mundo” © Galo Celta

No ano 2016 naceu o proxecto Cultiva Mazás, unha iniciativa da Casa Grande de Xanceda (Mesía) para fomentar o emprendemento no rural facendo fincapé na diferenciación e a innovación, no impulso do sector primario e no aproveitamento das materias primas naturais e os saberes tradicionais. O proxecto traballa, por unha banda, con centros de ensino, tentando concienciar os rapaces e rapazas das moitas posibilidades que pode haber para desenvolver negocios de éxitos no rural. Ademais, achega formación especializada ás persoas que xa están a poñer en marcha iniciativas innovadoras cos pés na terra.

Outra dos seus obxectivos é dar a coñecer casos de éxito que traballan con esta filosofía de diferenciación, calidade e innovación, organizando visitas gratuítas a algunha destas empresas no Bus de Cultiva Mazás. Xa o pasado ano visitou Hifas da Terra, unha empresa pontevedresa de produción de setas ecolóxicas. O vindeiro 19 de maio está programada unha nova visita, desta volta á granxa avícola Galo Celta (Vila de Cruces).

Galo Celta é unha iniciativa de David Sueiro, que abandonou o seu traballo como funcionario para criar en liberdade galos e galiñas de razas autóctonas galegas, razas de crecemento lento, entre elas a de Mos. Hoxe, Sueiro presume de producir “os ovos máis caros do mundo”, que son empregados por recoñecidos cociñeiros como Martín Berasategui, Pepe Solla ou Iván Domínguez. Falamos con Jessica Rey (Casa Grande de Xanceda).

"A única medida efectiva para combater o despoboamento do rural é o emprendemento, pero non de calquera maneira, senón con valor engadido e marcando unha diferenza. É así como podemos competir, máis que en prezo ou en cantidade"

Como naceu o proxecto de Cultiva Mazás?

Un día vimos a noticia de que o noso concello, Mesía, perdera o 10% da poboación nos últimos dez anos. Un dos compromisos principais da Casa Grande de Xanceda é coa supervivencia do rural e tomamos a iniciativa de facer algo. A única medida efectiva para combater o despoboamento do rural é o emprendemento, pero non de calquera maneira, senón con valor engadido e marcando unha diferenza. É así como podemos competir no rural, máis que en prezo ou en cantidade.

Entón pensamos que necesitabamos facer un exercicio de concienciación. O primeiro ano o que fixemos foi ir ao colexio de Xanceda e traballamos cos rapaces e rapazas durante todo o curso e pedímoslles que presentasen un proxectos de emprendemento no rural. Ao comezo, só se lles ocorría montar grandes granxas con moitas vacas, moitos porcos e moitas galiñas e pouco máis. Pero despois levámolos a coñecer a Casa Grande de Xanceda, ou á zoqueira Helena Ferro, ou a Germán de Cortes de Muar, e despois desta experiencia os rapaces e rapaza tiñan milleiros de ideas diferentes, dende deseño de roupa empregando la ecolóxica producida coas súas propias ovellas, ata unha empresa de fabricación de xabón artesanal feito con herbas aromáticas da zona. No rural hai que emprender con diferenciación se queremos sobrevivir e ter éxito.

A quen se dirixe a iniciativa?

O programa diríxese a moitos públicos distintos. Por un lado, imos dar charlas a colexios. Ademais, o bus de Cultiva Mazás está pensado para xente que xa ten inquedanzas neste terreo e á que queremos inspirar ou motivar e que pensamos que é moi importante que vexan exemplos de proxectos de éxito e que coñezan aos seus e ás súas impulsoras. Finalmente, temos outro programa, que se chama O club de Cultiva Mazás, que está máis orientado á xente que xa emprendeu; ensinámoslle como empregar mellor as redes sociais para dar a coñecer o seu produto, como comunicar e como vender mellor.

"Hai outro tipo de ameazas, xa que no rural estamos sempre afectadas por cousas que nos sobreveñen, como pode ser un proxecto mineiro que prexudica ao medio e, polo tanto, ao noso negocio"

Hai xa moitos proxectos que dende o rural galego están a producir con éxito os seus produtos, vendéndoos no estranxeiro e cunha marca ligada á calidade. E todo isto, a pesar dos obstáculos que tedes que superar as persoas que traballades no rural...

Si, afortunadamente hai cada vez máis exemplos de iniciativas de éxito no rural galego. Moitas veces nin sequera é necesario un grande investimento para comezar; outras veces si. Con todo, isto non quere dicir que sexa fácil nin que non estea cheo de obstáculos, porque vivir e traballar no rural é unha loita permanente. Temos unhas grandes vantaxes, como son ter uns recursos naturais valiosísimos, as nosas relacións sociais, ademais dun saber facer. Pero temos moitos handicaps, comezando porque seguramente a túa conexión a Internet non vai ser a mellor, ou que a túa accesibilidade e visibilidade vai ser moito menor que se estiveses no centro da Coruña ou de Vigo. E, despois, hai outro tipo de ameazas, xa que no rural estamos sempre afectadas por cousas que nos sobreveñen, como pode ser un proxecto mineiro que prexudica ao medio e, polo tanto, ao noso negocio. Pero a clave está en saber poñer en valor as túas fortalezas.

"No mundo no que vivimos, producir como se producía antigamente -coidar os animais, coidar unha paisaxe, coidar o medio ambiente porque é o teu aliado para ter unha boa produción- é case revolucionario"

Estas fortalezas están claras: uns recursos naturais, un saber facer... No fondo trátase de facer o que se fixo toda a vida, pero aproveitando as novas ferramentas?

No mundo no que vivimos, producir como se producía antigamente -coidar os animais, coidar unha paisaxe, coidar o medio ambiente porque é o teu aliado para ter unha boa produción e animais sans- é case revolucionario. Isto é o que defendemos dende Cultiva Mazás: poñer en valor o que temos. E, ademais, hai outra cousa que é fundamental: telo claro. Isto non hai que facelo só por buscar unha imaxe para vender o teu produto ou unha rendibilidade económica, senón porque cres nisto, porque cres en desenvolver a túa actividade de forma sostible ambiental e socialmente e con benestar animal. Se o tes claro, valo transmitir mellor.

"O despoboamento do rural non é inevitable, pero está sucedendo, e a única forma de combatelo é xerando motores económicos no propio rural"

O despoboamento do rural é inevitable?

O despoboamento do rural non é inevitable, pero está sucedendo, e a única forma de combatelo é xerando motores económicos no propio rural. Só así se poderá crear emprego e riqueza no rural, o que asegurará ademais o mantemento dun modo de vida e dunha cultura, que é de onde vimos, que é a que coida da paisaxe, da lingua e de todo o demais. A supervivencia do rural debería ser unha prioridade en Galicia.