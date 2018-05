A folga na Xustiza cumpre tres meses á espera dunha negociación definitiva

Membros do comité de folga do persoal de Xustiza, no inicio da acampada ante San Caetano

A folga do persoal da Administración de Xustiza en Galicia cumpre este luns tres meses. 90 días de paro indefinido, con máis de 20.000 xuízos suspendidos, milleiros de trámites adiados e millóns de euros perdidos polos traballadores que o secundan nas súas nóminas. O conflito afronta a súa semana clave, cos sindicatos divididos pero sabedores, ao igual que a Xunta, que a corda non dá moito máis. Á espera, ambas partes, dunha negociación definitiva.

O seguimento da folga está nos seus mínimos desde que comezara naquel lonxano 7 de febreiro, pero mantén máis de 400 persoas sen acudir ao seu posto de traballo, ademais dos 775 que cumpren cos servizos mínimos nun cadro de persoal duns 2.700. As diferenzas sindicais son clave, logo de que a forte unidade que se mantiña saltase polos aires o pasado 26 de abril, cando catro das centrais no comité de folga (SPJ-USO, UGT, CSIF e CCOO, que supoñen o 60% da representación) aceptaron por separado a proposta da Xunta, negociada e descuberta polo vicepresidente Alfonso Rueda unha semana antes. Alternativas na Xustiza-CUT, CIG e STAJ rexeitaron con rotundidade o acordo.

Os catro sindicatos convocaron unha consulta entre o persoal para avalar un acordo que parecía rematar co conflito, pero o non gañou nunhas votacións tensas, con acusacións de "traidores" e "vendidos" por parte das tres centrais que rexeitaban o pacto. O resultado sorprendeu e colleu co pé cambiado a Xunta e o proceso rachou coa sintonía sindical.

Unha semana despois da consulta, o sindicato maioritario no sector da Xustiza --SPJ-USO-- uniuse aos tres que rexeitaban o acordo, lexitimou a consulta e reclamou unha proposta unitaria para levar de novo á mesa da Xunta. A "nova maioría sindical" supón o 65% da representación dos traballadores e conta, a través da CUT, coas dúas centrais maioritarias. Ofreceron suspender a folga de volverse ás negociacións, pero o Executivo xa non recoñece o comité e esixe negociar con todas as centrais.

Ao tempo, CCOO --o sindicato con menor representación-- acordou coa súa militancia a "reincorporación ao traballo" e abandonou o comité de folga. Tamén instou a resolver o conflito nunha mesa sectorial, ao igual que UGT, que insistiu en reclamar as desculpas dos outros sindicatos pola súa acusación de traizón. O CSIF pide mediación e advirte da súa independencia para negociar.

A opción da mesa sectorial é probable ante a actitude da Xunta, que insiste en negociar cun foro no que estean presentes todos os sindicatos. Rueda xa non recoñece un comité de folga "diminuído" e pon como base para o acordo a proposta que fora aceptada polos catro sindicatos. Malia as súas continuas apelacións nos tres meses de conflito á imposibilidade da Administración de incrementar o complemento autonómico, o Goberno acordou finalmente unha suba de 140 euros máis ao mes para os forenses, 135 para os xestores, 127 para tramitadores e 122 para auxilios, aplicables en tres anos, cun 50% deste incremento neste 2018, o 30% en 2019 e outro 20% en 2020.

CUT, CIG e STAJ insistiron nos 140 euros liñais para todas as categorías, aínda que xa non é esta suba salarial o principal atranco. Tampouco as reivindicacións sobre baixas incentivadas, substitucións a igual salario para todos os traballadores, a consolidación de emprego coa creación de 36 prazas adicionais ou a paralización da amortización de emprego, conquistas todas logradas tras a presión da folga.

O conflito agora está no plan de recuperación dos cartos descontados aos traballadores durante a folga. Os catro sindicatos que suman a maioría optan por un proceso que inclúa nestas horas extras as persoas que levaron a cabo o paro, algo que a Xunta considera innegociable e mesmo ilegal. Tamén na cláusula de revisión, que garante que o soldo do persoal non baixe da media do conxunto de territorios do Estado pero que reclaman que asegure un cuarto posto que a Administración tampouco asegura.

No fondo, tamén, a tensión acumulada durante un conflito no que fontes do persoal asumen que a actitude "prepotente" da Xunta de discursos provocadores como os de Feijóo foron algúns dos principais factores que provocou a resistencia do persoal, agora danada polas diferenzas sindicais, o cansazo e a perda salarial. Mentres, fiscais e xuíces --agora mobilizados-- apoiaron as reivindicacións dos traballadores e instaron a negociar ao Goberno galego, ao que acusaron de querer dilatar o proceso para desgastar o funcionariado. Logo de tres meses, esta semella a semana definitiva.