Apenas un cento de persoas secundan a folga na Xustiza, que ten as horas contadas

Á espera do resultado da reunión que este martes manteñen en Ourense os sindicatos aínda activos no comité de folga, o paro na Xustiza galega conta as súas últimas horas. Nas asembleas abertas celebradas o pasado luns --convocadas polos sindicatos CUT e STAJ--, a maioría do funcionariado optou pola súa "interrupción temporal" ante a necesidade de "coller folgos" e de facilitar unha negociación definitiva que poña fin a un conflito que supera os tres meses.

Tan só 105 persoas secundaron a folga este martes, segundo os datos da Xunta

Segundo os datos feitos públicos pola Xunta de Galicia, o seguimento da folga na Administración de Xustiza sitouse neste martes no 3,8%, a cifra máis baixa desde que comezara o pasado 7 de febreiro. Foron 105 as persoas que secundaron o paro nunha xornada na que 191 traballadores non acudiron ao traballo por ausencia xustificada e na que 775 participaron nos servizos mínimos dun total de 2.700 funcionarios.

A dúbida agora é se os sindicatos que participan este martes na xuntanza en Ourense --USO, CUT, CIG e STAJ, os catro que se manteñen no comité de folga e que supoñen o 65% da representación-- optan por unha "interrupción temporal" da folga, que era a opción máis probable este luns, ou pola desconvocatoria definitiva do paro.

>> HABERÁ AMPLIACIÓN