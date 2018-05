As auxiliares de enfermería inician unha protesta de 24 horas no Álvaro Cunqueiro

Concentración das TCAE no vestíbulo do hospital vigués

Ao redor dun cento de auxiliares de enfermaría (TCAE) do hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo iniciaron este xoves unha serie de protestas ante a situación de sobrecarga de traballo que sofren, coa imposición por parte da dirección do centro de funcións que -denuncian- non lles corresponden, coma o traslado de bolsas de roupa de sucia ata determinados puntos de recollida. Lembrar que o seu labor é asistencial e que con estas novas tarefas impostas, son os e as pacientes quen quedan desatendidos e desatendidas. As traballadoras mobilizadas tiñan prevista a realización dun peche, pero tralas ameazas da Xerencia do hospital decidiron trasladar a súa protesta ao exterior.

"Dende que recibimos a nova orde estamos a ser coaccionadas, manipuladas e acosadas", denuncian

O conflito iniciouse cando a Xerencia publicou unha orde na que lles asignaba esta función, que non consta nos seus estatutos. As traballadoras portestaron e a dirección do centro reaccionou coa apertura de máis dun cento de expedientes. "Dende que recibimos a nova orde estamos a ser coaccionadas, manipuladas e acosadas dunha forma incomprensible. Vixíannos e acósannos as 24 horas, a Subdireccion de enfermeria fixo quendas para vixiar e tomar nota do que faciamos, creando un estrés e unha tension que complicaban o noso labor asistencial, que en todo momento a pesar do dificil da situación tentamos que non minguase", denunciaron este xoves na asemblea convocada no hospital.

"Esta decisión ten como único obxectivo novos aforros para a empresa privada a custa do persoal do SERGAS que debe dedicar tempo e diñeiro a esta actividade", di a AGDSP

"Eu non sei quen ten que facer este traballo, pero dende logo non é a nosa función. Somos persoal de enfermería, a nosa función é asistencial. Se nos obrigan a levar as bolsas dun lado ao outro estaremos precisamente desatendendo os pacientes. É a Xerencia a que está primando o aforro sobre a atención ao paciente", dicía Miriam Costas, voceira das traballadoras en conversa con Praza. "Cal é o fondo do problema? Que a concesionaria non quere contratar máis persoal e polo tanto opta por cargarnos a nós cun traballo que non nos corresponde", denunciaba. Subliñan que "o Álvaro Cunqueiro é un hospital que como todos sabemos está baixo unha xestión mixta, como lle chaman, en vez de dicir una privatización encuberta, a pesar que se segue definindo como un hospital público. Esta situación leva á externalización de determinados servizos e isto é a base do conflito no que nos atopamos".

A protesta contou co apoio de En Marea, BNG e da Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, que nun comunicado indicou que "resulta inaceptable que a empresa concesionaria obrigue a persoal do SERGAS a realizar unha actividade que debería realizar cos seus propios recursos" e que "esta decisión ten como único obxectivo novos aforros para a empresa privada a custa do persoal do SERGAS que debe dedicar tempo e diñeiro a esta actividade". "Desde a nosa Asociación anunciamos que a xestión público privada xeraría conflitos e enfrontamentos entre a Concesionaria e a Sanidade Pública dado que a primeira vea unicamente polos seus intereses empresariais e a outra por prestar asistencia sanitaria", lembran a AGDSP.

"Queremos que a ciudadania sexa consciente que a nosa loita se debe a que non estamos dispostas a que mingüe a calidade asistencial para que a Xerencia ou a concesionaria aforren para os seus petos", sinalan as traballadoras

A Comisión de Centro recibiu unha carta asinada polo Xerente do hospital, Félix Rubial, na que as acusa de "perturbar a tranquilidade dun centro sanitario". "Queremos que a ciudadania sexa consciente que a nosa loita se debe a que non estamos dispostas a que mingüe a calidade asistencial para que a Xerencia ou a concesionaria aforren para os seus petos", sinalan as traballadoras, que para sentar a falar coa Xerencia esixen que sexan retirados todos os expedientes abertos e os que están en proceso de saída.