Ordes erguerá espigas de millo este domingo por un rural vivo e digno na comarca

Ordes pretende converterse este vindeiro domingo en símbolo da loita por un rural vivo e sustentable e "contra a rapiña depredadora empresarial" que "pon cada vez en maior perigo o futuro ambiental, social, sanitario e económico do rural galego". Así, varios colectivos da comarca convocan a unha manifestación este día 30 a partir das 12.30 que apoian xa numerosos colectivos sociais, veciñais e ecoloxistas, partidos políticos ou sindicatos.

A concentración reclamará Aire, auga e terra limpas e nela os participantes erguerán espigas de millo "como símbolo e fortaleza do rural que loita por sobrevivir con dignidade". O obxectivo da manifestación é denunciar e chamar a atención do que os convocantes consideran "fortes agresións" que suporían varias polémicos iniciativas empresariais e industriais facilitadas "pola axuda das últimas leis impulsadas polo Goberno da Xunta".

Refírense aos parques eólicos "proxectados por unha compañía de capital saudí atravesando Ordes, Mesía, Frades, Trazo e Cerceda"; as novas liñas de alta tensión proxectadas "para desembocar na subestación eléctrica do Mesón do Vento, que a día de hoxe xa ten máis que saturada a zona de campos electromagnéticos"; o novo vertedoiro de residuos industrias de Lesta, "a escasos metros do macrovertedoiro de Sogama na Areosa ao que vai parar o lixo de toda Galicia"; e a actividade mineira de extracción de seixo "que Erimsa pretende ampliar en Mesía e Frades a costa da vida dunha zona eminentemente gandeira".

A marcha foi convocada pola Coordinadora contra a Implantación de Parques Eólicos na Comarca de Ordes, a Asociación de Afectados polo Vertedorio de Lesta, a Comisión de Seguimento da Minería e Defensa do Rural Mesía-Frades e a Asociación A Picota de Trazo. Chaman a toda a veciñanza da comarca e contan co apoio de entidades e formacións políticas e sindicais, non só da zona, senón de comarcas lindeiras e que, lembran, serán tamén afectados polos proxectos contaminantes.

Os organizadores destacan que non están en contra, por exemplo, da produción de enerxía eólica, pero "sempre que se realice de forma ordenada, responsable e sustentable", algo que, din, "non se cumpre nos macroproxectos ideados e tendo en conta as características socio-económicas da zona". Denuncian, por exemplo, que están previstos aeroxeradores a cen metros das vivendas e que poñen en perigo o modo de vida de 500 explotacións agropecuarias que supoñen 1.000 empregos directos e indirectos.

"Hai aeroxeradores que se chantarían nunha granxa ecolóxica e que suporían unha produción anual de 1 millón de euros fronte aos 4 millóns da explotacións; nin falar dos postos de traballo, que son actualmente 50 fronte aos 3-4 que suporía o mantemento dos muíños... Non é só un problema de impacto ambiental senón económico", explican os organizadores, que aclaran que o principal problema co que se atopan en todos os proxectos son "a falta absoluta de planificación e ordenación económica" así como as facilidades e aforro de trámites que a Lei de inciativas empresariais de Galicia, rebautizada como Lei de Depredación de Galicia, supón para as compañías.

"Atopámonos con moitos incumprimentos nos proxectos; se non estás metido nisto e non estás atento, é moi difícil presentar alegacións a todas as eivas que atopamos, moito máis se es un particular que non ten tanto acceso á información", explican.

Entre os exemplos do que consideran un descotrol e falta de plans serios citan outros como o da liña de alta tensión que no proxecto presentado, segundo denuncian, "pasa por riba do vertedoiro de Lesta, aínda en tramitación e recorrido". "No propio proxecto do vertedoiro advírtese de que se poden producir gases que provoquen explosións e no da liña vese como esta pasaría por riba do vertedoiro, que mesmo podería tocar con ela nalgunha zona".

En Mesía e Frades, advirten, a actividade de Erimsa provoca importante contaminación que afecta tanto a nivel hídrico dos solos como ao aire, ademais de estarse a elvar a cabo "continuas irregularidades" como a "entrada en terreos sen permiso para facer catas, escavacións e movementos de terras".

Por todo isto, os organizadores esperan encher Ordes este domingo nun acto no que se erguerán espigas para reclamar aire, auga e terra limpas "para a comaraca e para toda Galicia" e no que se dará lectura a un manifesto unitario. Ademais, haberá música, recollida de sianturas, intervencións de representantes de cada un dos colectivos para expoñer as problemáticas e participación de persoeiros da cultura.