Morre Ramón Muñiz, presidente da 'Irmandade Moncho Valcarce'

Ramón Muñiz de las Cuevas

Ramón Muñiz de las Cuevas faleceu este venres. Nacido en Ourense en 1942 e licenciado en Ciencias Políticas e Socioloxía, traballou como sociólogo rural no Servizo de Extensión Agraria, exercendo durante o Goberno Tripartito da Xunta (1987-89) como xefe de servizo de planificación.

Foi membro da dirección nacional da UPG na época da clandestinidade, fundador dos CALL (Comités de Axuda á Loita Labrega) e promotor das Comisións Labregas e da ANPG na clandestinidade. Tamén foi un dos promotores e fundadores do BNG e membro da súa primeira Dirección Nacional como independente. Dende había anos era presidente da Irmandade Moncho Valcarce. Ademais, promoveu varias ONG, como a Asociación de Traballo Social Comunitario da que foi presidente e a Rede Galega de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social, actuando como vicepresidente.

Escribía artigos en varios xornais, como A Peneira, Praza Pública ou Sermos Galiza. Podes ler aquí os 30 textos que publicou en Praza. O mes pasado publicou a súa derradeira achega, "Onde está a decencia", que concluía dicindo que "Mentres xente como 'Billy el niño' ande pola vida impasible o ademán lucindo as súas catro medallas gañadas por méritos propios, nos que destacan as torturas que fixo na ditadura, e non pase nada, España seguirá bostezando, como dicía Machado".

O pasado mes de febreiro participou na homenaxe que se lle rendeu na Coruña a Moncho Valcarce, coa inauguración dunha placa na casa na que naceu. Ramón Muñiz escribiu daquela: "Viviremos sempre se nos recordan, por iso Moncho vive, porque será lembrado sempre por aqueles que o coñeceron ou souberon del, da súa bondade humana, da súa firmeza de convicións tanto relixiosas como sociais e políticas, do seu carisma, da súa humildade raiana no sorprendente".

Ramón Muñiz, en primeiro termo, na inauguración da placa na casa natal de Moncho Valcarce