Galicia e Cabo Verde, un pouco máis cerca

Batuko Tabanka participando na Asemblea do Fondo Galego, na sede da Fegamp en 2016 © Igadi Alberto Núñez Feijoo e Jorge Carlos de Almeida Fonseca © Xunta Encontro co alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro © Concello da Coruña Con Julio Abalde, reitor da UDC © UDC Co reitor Juan Viaño, na visita á USC © USC

O presidente caboverdiano, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, atópase en visita oficial en Galicia, unha viaxe cunha intensa axenda na que está a manter xuntanzas con representantes de distintas administracións e universidades, en Compostela e na Coruña e na que tamén visitará Burela, onde reside a meirande comunidade de poboación orixinaria do país africano.

Este venres o mandatario reuniuse con Alberto Núñez Feijoo, nun encontro no que ambos os dous presidentes fixeron fincapé no desexo de incrementar a relación entre ambos os pobos, que xa fora selada no Memorando de entendemento asinado o ano pasado polo Goberno galego e o caboverdiano. Núñez Feijoo definiu Cabo Verde como “unha terra chea de oportunidades” en eidos como a pesca, o turismo e o medio ambiente. A Xunta aposta por "reforzar os lazos que unen ambos os territorios, especialmente os vínculos coa lusofonía".

Este documento, destaca o IGADI, "é un acordo moi xeral, de 4 páxinas, centrado no turismo, o medio ambiente, a educación e a industria pesqueira; e no que moi particularmente se cita directamente a participación do Centro Tecnolóxico do Mar". A súa concepción, a pesar dos numerosísimos vínculos entre Galicia e Cabo Verde non foi participativo, o que o fixo pasar completamente desapercibido no último ano, engade a entidade, que explica que "tanto para a elaboración do documento como para a visita non se contou nin co Fondo Galego nin coa grande maioría de actores galegos con presenza en Cabo Verde".

"Tanto para a elaboración do documento como para a visita non se contou nin co Fondo Galego nin coa grande maioría de actores galegos con presenza en Cabo Verde", critica o IGADI

Este sábado Jorge Carlos de Almeida Fonseca foi recibido no Pazo de María Pita polo alcalde coruñés, Xulio Ferreiro. E, así mesmo, reuniuse co reitor da UDC, Julio Abalde. Tanto o reitor como o presidente amosaron a súa satisfacción polo encontro que pode derivar en posibles colaboracións académicas. “A Universidade da Coruña está en pleno proceso de internacionalización e cremos que os países cos que temos maior proximidade lingüística son aliados naturais polo que é un honor recibir ao máximo representante da República de Cabo Verde”, manifestou Abalde. Xa este venres o presidente de Cabo Verde, tamén xurista e que foi profesor de Dereito na Universidade de Lisboa, visitou a USC e interesouse polo estado dos estudos de leis en Galicia, reuníndose co reitor Juan Viaño.

O IGADI destaca que a pesar do carácter escasamente ambicioso do Memorando de entendemento asinado, "as relación de Galicia con Cabo Verde agochan nas hemerotecas e debaixo das alfombras destas unha historia de corenta anos, de moita densidade con vínculos intensos entre os dous países", que comeza coa chegada dos primeiros migrantes caboverdianos á Mariña lucense a partir de 1977 e a chegada do galego Francisco Canabal a Cabo Verde coma empresario do sector turístico a mediados dos anos oitenta. Tamén salienta que "a paradiplomacia undergound do reintegracionismo galego arredor das negociacións para o Acordo Ortográfico creou unha cadea de vínculos e complicidades con Cabo Verde e os Países Aficanos de Lingua Oficial Portuguesa (PALOP)".

De igual xeito, o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade ten en Cabo Verde dende o ano 2001 o seu país prioritario de actuación. Así mesmo, dende os anos 90 a industria marítimo-pesqueira galega comezou devagar a súa relación coas autoridades, empresarios e portos caboverdianos, explica o IGADI, que salienta igualmente o papel doutros actores, coma as universidades, CETMAR, CEIDA e distintos axentes culturais, coma o Festival Cantos na Maré.

O IGADI conclúe que "as relacións de Galicia con Cabo Verde exemplifican paradigmaticamente o percurso de Galicia na globalización", poñendo en contacto "factores históricos, económicos, culturais, lingüísticos, migratorios, político-institucionais". Pero amosando "as contradicións da nosa cultura autonómica, entre a reivindicación dunha nacionalidade histórica cun posicionamento global de seu e a práctica dunha comunidade autónoma ordinaria", iso si, "cun eficaz (intelixente, ma non troppo) discurso de internacionalización económica".