“La escritura es el arte de la elipsis”.

Severo Sarduy.

“Aunque para el placer bastan los bordes-Lacan se lo explico un día”.

Severo Sarduy.

Sempre no canto do relato. O resto, os ollos de John Berger.

*

Sempre no canto do relato. O resto, a espuma da imaxinación.

*

Sempre no canto do relato. O resto, as gafas ben graduadas de Manuel de Lorenzo.

*

Sempre no canto do relato. O resto, un verso.

*

Sempre no canto do relato. O resto, hipérbole tapageuse, rocoó abracadabrante, exageración sin coto (vedado?).

*

Sempre no canto do relato. O resto, pura contemplación da vida.

*

Sempre no canto do relato. O resto, Gladys Night cantando Every Little bit hurts.

*

Sempre no canto do relato. O resto, confesión.

*

Sempre no canto do relato. O resto, a casa da Commaraccia Secca de Strada-Giulia

*

Sempre no canto do relato. O resto, historias do bar Tappeto Verde.

*

Sempre no canto do relato. O resto, as sobras dos Reis Magos.

*

Sempre no canto do relato. O resto, ist Shlamperei.

*

Sempre no canto do relato. O resto, non se sabe moi ben que.

*

Sempre no canto do relato. O resto, un relato de François Pierre Lajoie.

*

Sempre no canto do relato. O resto, xogos florais de Amsterdam.

*

Sempre no canto do relato. O resto, os diarios de Ricardo Piglia.

*

Sempre no canto do relato. O resto, soños ineditos da COBRA.

*

Sempre no canto do relato. O resto, derradeiras palabras.

*

Sempre no canto do relato. O resto, chamadas do silencio.

*

Sempre no canto do relato. O resto, tanatorio.

*

Sempre no canto do relato. O resto, adxectivo.

*

Sempre no canto do relato. O resto, papel de agasallo do AUTOR.

*

Sempre no canto do relato. O resto, ti, LECTOR.