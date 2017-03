Política selfie

Este artigo é un meme.

É fresco, xuvenil, ten gancho. Porque cando es un político selfie o primeiro é “ser”. Non tes orzamentos, pero tes pashmina. Non tes PXOM, pero usas filtros en instagram. E así todo.

“Este é o nivel” e funciona. Funciona porque tes os medios e o estado da opinión publicada sopra ao teu favor. E cando este vento non sopra en contra dá igual que teñas as prazas de abastos pechadas, que desmanteles o proxecto de fablab, que non teñas políticas de igualdade nen política cultural. Dá igual porque tes fotos bonitas ao pé das termas. Selfie, vapor na cara.

Non importa que bombeiras e policías estean en precario ou que se disparen os atropelos na cidade, o que importa é ter máis cartos para asesores. Pouco importa que estean os montes da contorna cheos de lixo se planto unha árbore sen manchar os zapatos. Selfie, cariña alegre.

Levas case dous anos de mandato municipal, nunca mellor dito: mandato. Porque a ti mandáronche vir aquí, ser alcalde. Tí non querías, nin queres. Viñeches sen un proxecto para Ourense e segues sen telo. E cando chegaches descubriches que, ademais, non tiñas nin capacidade de gobernar o teu grupo municipal, gobérnacho dende fóra un señor elixido por democracia indirecta e que ademais está imputado por acoso sexual. Selfie, polbo e carne ao caldeiro.

E así dous anos máis. Cómodo e tranquilo porque, ademais e por se fose pouco, o xefe da oposición fai de escudeiro e adícase a atacar á outra oposición máis que a ti mesmo. Todo ben en Auria. A cidade parada, pero todo ben. Sigan circulando.

Selfie, sorrí. Hashtag #Ourense