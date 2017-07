Só sumando é posible construír enmarea

Só sumando é posible construír unha enmarea útil para a cidadanía, capaz de presentar unha alternativa ao PP e con potencia suficiente para cambiar o sistema. Porque fai falta moita forza e sumar multitudes de xente, de creatividade, de xenerosidade e de ilusión para ser unha alternativa ao poder actual.

Resulta imprescindible cambiar o sistema no que vivimos ou non nos van deixar nin respirar. O cambio climático, os acordos comerciais transnacionais en beneficio exclusivo das grandes empresas e contrarios ás persoas, a persecución das máis vulnerables como son os refuxiados, a morte de miles de persoas nas barcazas da mafia intentando chegar a Europa, a lei mordaza, a precariedade laboral ilimitada e consentida, mesmo alentada, polos nosos gobernos, a desaparición política de Galiza, a progresiva dependencia económica galega, o devalo demográfico intensificado coa marcha da xente nova, coa marcha do futuro, a vertixe na que vive o noso idioma galego, a nosa cultura...

Ante isto como é posible que haxa xente que a súa preocupación exclusiva sexa boicotear e deslexitimar á dirección ata que recupere o xoguete. Primeiro foi a ilusión transformada en frustración de non crear un grupo parlamentar propio. Despois veu a acción constante de freo da creación dunha enmarea galega, de adscrición individual mesturada con pluralidade. Así foron os feitos dunha parte de enmarea: non participación nas direccións, críticas constantes nos medios de comunicación, a desaprobación de todo, a desautorización persistente, sen importar o futuro de enmarea, e ao mesmo tempo non entregar as claves da web ou do acceso ao censo ou... calquera acción era boa para boicotear.

Se enches a boca de palabras (como espazo aberto, asemblearismo, mestizaxe, escoitar, horizontal, transversal, ruptura, radicalidade...) intentando apropiarte delas, cando son libres, de todas e non teñen dono, non estás sumando, máis ben estás falando de parte, construíndo un muro, unha nova secta.

A maioría do Consello das Mareas e a Coordinadora, constituída o 2 de abril de 2017 leva tres meses, só tres meses de traballo, intenso, sempre aberto e inclusivo co grupo minoritario no Consello. Ofreceron rendición de contas en moitas comarcas e informaron de súa actividade neste tempo:

Fixación da posición política como enmarea sobre múltiples temas (financiamento, feminismo,...), con particpación en todas as mobilizacións da sociedade galega.

Convocatoria dunha consulta sobre o apoio á moción de censura no congreso, afirmando deste xeito a autonomía da organización e sometendo a decisión á votación das inscritas.

Realización de xornadas sectoriais de enmarea (feminismo, sanidade,...).

Transparencia: Publicación das actas da coordinadora e do consello político, que será a primeira vez que sucede en enmarea (e penso que en calquera organización política).

Apoio á creación de mareas locais nas vilas onde non hai actualmente, sempre con respecto absoluto ás decisións das mesmas e coa opción de crear espazos de colaboración comarcal (que tampouco estarán por riba das decisións locais).

Introdución de cambios en comunicación, na páxina web, redes sociais, próxima creación dun boletín semanal cunha escolma de novas.

Creación na nova web/intranet dun espazo propio para apoio e debate das mareas locais: banco de ordenanzas, asistencia técnico-xurídica, foro de novas para poñer en común diferentes temas, charlas formativas...

Realización de 3 contratacións de modo temporal ata o Plenario (para a web, asistencia técnicoxurídica e un administrativo). A partir do Plenario farase unha RTP con criterios claros de contratación, cun procedemento aberto e será decidido por un tribunal no que participarán a coordinadora, consello e unhas persoas (seleccionadas aleatoriamente entre as que se propoñan) en representación das inscritas.

Colaboración leal coas outras organizacións afíns como Podemos e as chamadas confluencias....

Os críticos responsabilizan á Coordinadora de converter enmarea nun partido caduco, vertical, sen ideas e fracasado, nun novo partido do réxime. Impresionante! Todas estas maldades en 3 meses! A crítica extremada recibida só se explica pola loita polo poder orgánico. Falan de organización líquida pero o poder é concreto, non é líquido. Algúns pensaban que enmarea era o seu xoguete e non aceptan compartilo.

É preciso lembrar que os cargos orgánicos da Coordinadora non son remunerados, tal como se aprobou no Plenario de Compostela o 17 de decembro de 2016. Non hai 'liberados' en enmarea, na actualidade, fronte á proposta dos que din querer ‘recuperarenmarea’, que si recuperan as adicacións exclusivas, como os partidos clásicos (do réxime).

A intención da maioría do Consello das Mareas e da Coordinadora foi construír unha organización horizontal, participativa, crítica, transparente e viva, na que todas as persoas se poidan sentir incluídas.

Debemos ser conscientes de que enmarea será forte na medida en que saibamos convivir e enriquecernos mutuamente desde as diferentes sensibilidades, pero sen esquecer que somos unha organización soberana.

Non podemos volver atrás, o futuro non está nunha enmarea repartida en cotas da coalición de partidos. Non podemos aceptar o regreso de grupos dirixentes guías do proceso transformador. A unidade popular, a ilusión de moitas, deséñase cunha enmarea de adscrición individual, na que poidamos convivir, pensar, innovar e participar todas as persoas que queremos unha sociedade libre e solidaria, que non aceptamos as reglas de xogo dos de ‘arriba’ e que queremos que esta organización represente e decida en e desde Galiza para o mundo.

Só sumando é posible crear e gañar.