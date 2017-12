O mapa financeiro das CC.AA. (IV)

No final do segundo semestre de 2017, o conjunto da banca espanhola acumulava um volume de depósitos de 1.233.421 milhons de euros e tinha concedido créditos por importe de 1.291.929 milhons, a pequena diferença de 58.507 milhons — 4,5% do crédito concedido, apenas — estava coberta, como é natural, com outras fontes de financiamento.

O Banco de Espanha subministra a distribuiçom por CC.AA. da totalidade dos depósitos e créditos, a imagem oferecida revela a profunda assimetria do reparto entre comunidades aforradoras e investidoras. Galiza é o paradigma das primeiras, Catalunha das segundas.

Comparemos a distribuiçom do crédito e depósitos em vigor ordenados por renda por habitante medida em percentagem de PIB/hb, com o índice 100 para o conjunto de Espanha equivalente a 24.100 euros por habitante.

Observaremos que as percentagens de crédito e depósito em vigor nom sumam exactamente 100 por causa da banca electrónica e outros problemas de classificaçom.

Os depósitos do sistema bancário em Galiza excedem amplamente os créditos concedidos, 4,87 – 3,21 = 1,66% de aforro cedido ao resto de Espanha equivalentes a 18.655 milhons de euros a final do primeiro semestre de 2017. A cifra duplica os 9.487 milhons do orçamento galego de 2018.

O mapa financeiro das CC.AA. permite-nos verificar que Galiza fai parte do conjunto das Comunidades que cedem recursos ao resto cumha intensidade similar ao de Castela e Leom que cede 1,58% do seus recursos, equivalente a 17.325 milhons de euros.

Nom é fácil de explicar a posiçom de Galiza neste mapa de Comunidades financiadoras frente ás demandantes de crédito entre as que destacam Catalunha e Andaluzia como mais voraces. A segunda, talvez pola avidez construtora no litoral que está convertendo o seu litoral num banal Miami internacional.

Algo importante está a falhar quando o investimento público do país é incapaz de abordar necessidades peremptórias como o saneamento das Rias, a depuraçom das águas, o ordenamento dos montes ou e a conexom ferroviária dos portos por nom falar da promoçom da actividade industriais.

Nom vale assinalar à responsabilidade da banca que cumpre simplesmente o seu papel e opera com critérios de rentabilidade a curto prazo. Uma agência público privada com gestom independente poderia ser um caminho a explorar. A minha opçom favorita em tal sentido é a Innobasque e o seu invejável Parque Industrial de Zamúdio. O nosso Centro Tecnológico de Automoçom de Galicia, CTAG, é um meritório émulo sectorial.

Necessidades sem cobertura e governaçom inercial é o quadro que reflecte a apatia que tolhe o país. Nom observamos tampouco alternativa política á vista cuja agenda, perdida em nebulosas ideológicas inoperantes, dista de alcançar esse nível de realismo que o eleitorado precisa para se mobilizar. Recursos em espera de iniciativas, políticas em demanda de liderado: calma podre sentenciaria um marinheiro.

Parece evidente, sobra dinheiro, a adquisiçom de títulos de dêveda do Estado ou de emissons internacionais é umha aplicaçom habitual, á parte do crédito a particulares que é sempre preferível por maior rendimento e ampliaçom do ámbito da clientela.