As 17 mentiras de Feijóo en Sanidade

O día 6 de febreiro do 2018 entra no Parlamento de Galicia a modificación da Lei Galega de Saúde. O día 10 de xaneiro do 2018, entrou en vigor a aplicación, por parte do Sergas, da Lei de Garantías de prestacións sanitarias. O señor Feijóo e os seus acólitos continúan dicindo as seguintes mentiras:

1ª Mentira. Din que a reforma da Lei Galega de Saúde vai achegar a sanidade á cidadanía: é obvio que se se quita o xerente e o seu equipo directivo dos hospitais comarcais non se achega, senón que se afasta.

2ª Mentira. Di o presidente Feijoo “que podemos quitar os doentes dos corredores de urxencias e levalos a planta e metelos nas habitacións para que non se vexan os correores de urxencias ateigados de persoas”: é dunha irresponsabilidade total meter pacientes nas habitacións sen contar co persoal médico, de enfermería, cociña, lavandería, limpeza, etc.

3ª Mentira. Din que “é un conflicto político”: evidentemente. E logo o que fai o PP non é política? O problema é que o desmantelamento do sistema sanitario público galego faino o PP aplicando a política das privatizacións.

4ª Mentira. Din que “alarmamos e que non se privatiza”: se aplican a Lei de Garantías, que eles crearon, e se sobrepasan 45 días para unha proba diagnóstica ou para unha primeira consulta e 60 días para unha intervención cirúrxica, o Sergas derivará os doentes á privada e farase cargo do custo. 86 persoas diariamente dende a entrada en vigor da Lei están sendo transferidas á privada. Non teñen cartos para cumprir os seus prazos, pero si os teñen para pagarlle á privada os doentes que eles mesmos derivan.

5ª Mentira. Din que “aumentou o número de traballadores/as e de camas”: segundo datos da Consellería de Sanidade, diminuiu o número de traballadores/as en 1.325 persoas e o número de camas en 970 con respecto o 2009. Insisto: son os seus datos.

6ª Mentira. Din que ”aumentou o orzamento en sanidade”: isto é parcialmente certo. Se ben nos últimos dous anos aumentaron o orzamento en Sanidade, comparado co 2009 aínda nos queda un 5% que recuperar. Unha década perdida en materia orzamentaria para a sanidade.

7ª Mentira. Din que “non van privatizar nin a docencia nin a investigación”. E logo para que crean a Axencia Galega do Coñecemento e a Comisión Interdepartamental? Novos chiringuitos para favorecer aos laboratorios e as multinacionais.

8ª Mentira. Cando foron os colapsos da gripe, recoñeceron que “é un problema de funcionamento no hospital e de falta de organización entre urxencias e a planta”: pero quen se ten que encargar da organización? O Sergas, non os traballadores que bastante fan con poñer a súa profesionalidade para que a desfeita non sexa peor. Se o sistema non sabe cando ven a epidemia de gripe, malos xestores temos e deberían marchar traballar a outro sitio.

O problema nace na Atención Primaria. Se non poñen persoal substituto, os doentes en primaria piden a cita pero cas esperas rematan por ir a Urxencias ao hospital, que remata por colapsar. A creación das Unidades de Xestión Integrada levou consigo a desaparición da xerencia de Atención Primaria, co cal o hospitalcentrismo é evidente e o problema de non poñer persoal substituto repercute nas urxencias do hospital.

9ª Mentira. Durante os colapsos pola epidemia de gripe a Consellería inicialmente dixo que “se crearon 100 contratos novos”. Pero como lles debeu parecer pouco ao día seguinte dixeron 1.000, e ao seguinte 2.000. Finalmente, o señor Feijóo, no Parlamento, dixo que “creamos 3.125 contratos novos”: todo isto en catro días: evidentemente os contratos foron por horas, non por persoas!

10ª Mentira. Din que “a oposición quere desmantelar os hospitais comarcais e que eles o que fixeron foi blindalos”: pero a alguén no seu san xuizo se lle ocorrería dicir tal barbaridade? Vaia trola. A realidade é teimuda e o que realmente acontece é que ao non dotar os hospitais de medios e persoal, e coa desculpa do deterioro, o PP e o Sergas derivarán xente á privada.

11ª Mentira. O conselleiro de Sanidade (que, por certo, xa está amortizado), dixo na radio pública (á cal a nós nunca nos levaron) que ten as súas "dúbidas de como se financia a Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia”; repreguntado polo xornalista, cambiou de tema. A plataforma finánciase co sangue, suor e bágoas dos seus membros; pero é curioso que isto o diga un membro do partido máis corrupto de Europa e que está sendo investigado pola Xustiza!

12ª Mentira. Din dende a Consellería de Sanidade que o que fan “é transparente e democrático”. Hai que lembrarlles que están tomando represalias e abrindo expedientes a xente que se está significando nas protestas contra este golpe de estado sanitario. E tamén lle dicimos que por cada expediente que abran, súmanse máis persoas á plataforma e que non nos van calar con ameazas e sancións.

13ª Mentira. A Consellería de Sanidade considera que a cidadanía é parva cando din “que se deixan manipular polas mentiras da plataforma”. A realidade dos milleiros de manifestantes na rúa o domingo e antes nas localidades onde se retira a súa Área Sanitaria di o contrario e está claro que o que mente e manipula é o Sr. Feijoo.

14ª Mentira. Din que “a privada non se beneficia das modificacións do PP á Lei Galega de Saúde”. Só un dato: o gasto na privada aumentou un 10% do 2016 o 2017, de 199 millóns a 217 millóns de euros. E o que virá cando a derivación da pública a privada colla velocidade de cruceiro.

15ª Mentira. Din que coa modificación “vai haber máis participación social”: mais no texto eliminan as entidades que participarían no Consello de Saúde de Galicia e nos Consellos de Saúde de Área, que se escollerán por decreto, polo que só irán os que eles queiran. Democracia total, vaia.