Hai que parar o proceso de empobrecemento das pensións

As reformas do sistema publico de pensións de 2011 e 2013 son un ataque ao benestar dos pensionistas porque foron impostas co único obxectivo de recortar o importe das pensións dentro da estratexia de redución do gasto publico e o deterioro do estado de benestar. Foron impostas no máis duro da recesión cumprindo o ditado da Troika de austeridade extrema renunciando a buscar un incremento dos ingresos ou un cambio no modelo de financiación do sistema.

A reforma de 2011 supuxo elevar a idade de xubilación ordinaria de 65 a 67 anos, aumentou de 15 a 25 anos o período de computo para o cálculo da pensión, ademais de endurecer as condicións de acceso establecendo, entre outras medidas, a obriga de cotizar 37 anos para ter dereito ao 100% da pensión.

A reforma de 2013 é máis simple pero máis dura, porque anticipa a 2019 a aplicación do factor de sostibilidade pero, sobre todo, porque elimina a actualización das pensións vinculada ao IPC e introduce un denominado índice de revalorización das pensións.

Todas estas medidas teñen como único obxectivo reducir o importe das pensións. As que cobran os pensionistas actuais co índice de revalorización e as dos pensionistas futuros co factor de sostibilidade. Isto é, preténdese acadar o equilibrio financeiro do sistema a costa de baixar as pensións.

O mal chamado factor de sostibilidade supón un recorte gradual pero continuado no tempo que vai provocar unha redución moi importante da pensión inicial en comparación co ultimo salario, o que se coñece como taxa de reposición. Ten unha lóxica perversa: a pensión se reduce na medida que aumenta a esperanza de vida. Como se vai cobrar durante máis anos, cada mes se vai cobrar menos, a pensión será menor, porque se quere repartir o mesmo importe global en máis anos de vida.

Xa se sabe que a aplicación do factor de sostibilidade a partir de 2019 vai implicar unha redución do 0,7% na pensión inicial, unha cifra que pode parecer menor pero como se vai acumulando co paso do tempo chegará ata o 15% de caída en vinte anos.

Pero o recorte máis duro da reforma de 2013 é o denominado índice de revalorización. Primeiro porque afecta a todos os pensionistas, tanto aos actuais como os futuros. Segundo porque condena a unha perda continuada e acumulativa de poder adquisitivo.

Tal e como está definida a formula o índice de revalorización nunca vai superar o 0,25%, condenando aos pensionistas a un deterioro continuado da súa situación económica. Cun incremento do 0,25% nas pensións e un IPC no 2% os pensionistas van perder o 30% do seu poder adquisitivo nos próximos vinte anos.

Sumando ambos recortes, as pensións van sufrir un retroceso do 45% en termos reais, isto é, os pensionistas van perder o 45% do seu poder adquisitivo. Isto é inaceptable, porque de non evitalo as baixas pensións de hoxe converteranse en pensións de miseria mañá. Para que se entenda mellor, é como si a pensión media actual en vez de 788 euros fose de 443, a dos autónomos en vez de 561 euros baixara a 308 e a de viuvez fose de 301 euros ao mes.

Isto é decente? Pode vivir unha persoa con esta cantidade? Obviamente non, serán pensionistas pobres, condenados a buscar traballos en negro, depender da súa familia, vender a súa casa... Esta condena ao empobrecemento dos pensionistas deféndese cunha única razón: que o sistema non pode soportar que as pensións suban o mesmo que o IPC.

Poren, esta idea é unha falacia, como se demostra nun informe oficial que o Ministro de Empleo y Seguridad Social entregou na Comisión Permanente do Pacto de Toledo o 2 de novembro de 2017, no que inclúe unha táboa de como evolucionaría o gasto en pensións sobre o PIB ata 2050. O resultado é moi revelador: se a economía crece de media o 2%, aínda que se revalorizan as pensións coa subida do IPC, o gasto en pensións pasaría do 11,8% actual ao 12,8% en 2030, e ao 13,9% en 2050.

Isto é, actualizando as pensións co IPC, o gasto incrementaríase tan só nun punto de PIB dentro de 13 anos e en dous puntos dentro de 33 anos. Un incremento máis que razoable porque vai aumentar o numero de pensionistas e polo tanto o lóxico é dotar con máis fondos o sistema público de pensións.

É posible facelo? Rotundamente si. Porque temos trinta anos para normalizar a fiscalidade española, corrixindo o diferencial de 8 puntos de PIB de menores ingresos que ten España en comparación coa media da UE. Bastaría dedicar a pensións a cuarta parte desa maior recadación para facer compatible a sostibilidade do sistema e a suficiencia das pensións.

A resposta a esta pregunta atópase noutro documento oficial: o Programa de Estabilidade que cada ano ten a obriga de presentar o Goberno diante das autoridades europeas para explicar a estratexia orzamentaria e fiscal do Reino de España.

Na páxina 41 da última actualización, o Goberno define unha política de ingresos e gastos dominada por unha idea fixa, case unha obsesión: reducir o tamaño do sector público.

A intención do Goberno é baixar o gasto público actual equivalente ao 42,4% do PIB a tan só 39,2% en 2020, isto é 3,2 puntos que supoñen un recorte de máis de 37.000 millóns de euros.

A contrapartida dese recorte do gasto público é a renuncia a incrementar os ingresos, a superar esa diferenza de 8 puntos coa media da UE, porque os ingresos ––que inclúen as cotizacións sociais–– estáncanse no 38%. Esta é a razón de porqué o goberno non quere actualizar as pensións, a pesares da enorme dor social que provoca esta decisión e as graves consecuencias que ten sobre o benestar da cidadanía e mesmo sobre a economía.

Non é por unha restrición económica, nin está provocada pola demografía. A razón real é o fundamentalismo neoliberal do goberno, a súa obsesión de reducir o gasto público. As pensións son máis de un de cada catro euros do gasto público en España. Por iso, si a estratexia é reducir o gasto, o sistema público de pensións ten que sufrir duros recortes.

A Constitución Española no seu artigo 50 establece un mandato constitucional claro para que o Goberno actualice as pensións, para que estas permitan ter suficiencia económica e unha vida digna ás persoas maiores. Por iso o debate non debe ser si é posible ou non actualizar as pensións, porque iso xa o decidiu o constituínte. O único debate real é como o facemos.