A vergoña da atención aos maiores usada só como negocio

Hai uns días observei a constitución dun Cluster, en xullo deste ano, é dicir dunha agrupación de empresas que ocupan toda unha cadea de produción nun area determinada e que se constitúe co obxecto de optimizar os seus recursos e aumentar a produtividade, é dicir os beneficios dun sector determinado.

Na miña etapa de Responsable de Calidade da Patronal de Pontevedra, xa tiven a ocasión de coñecer esa figura, un clúster do serctor da madeira, un clúster do sector do metal, etc.

Europa que é quen pon o diñeiro adora este tipo de agrupacións de interese económico e financia, subvenciona con profusión a súa constitución e as súas iniciativas. En moitos casos non todos os Cluster non cumpren a súa función e son meros instrumentos para que os seus socios capten xenerosos fondos da Ue que doutra maneira estarían restrinxidos.

O curioso neste caso é que o Clúster constituído é da Saúde,? Cluster da Saudade? e os seus compoñentes son centros de atención a maiores .Un negocio onde se require , en opinión deste que escribe non só un espírito de lucro senón unha certa sensibilidade cara ao tema. Non é mover carne como unha vez escoite senón tratar con persoas impedidas e en moitos casos dependentes, ademais de que estas actividades se pagan de forma indirecta en todo ou parte con diñeiro público.

En fin ante min estupefacción acerca deste cluster dá Saudade, pregúnteme unha serie de cuestións tales como, Seria posible que estas pequenas empresas de atención sociosanitaria estean a xerar sinerxías nun sector de saúde para a mellor atención dos nosos maiores e xestión dos nosos recursos? ou pola contra tan só están a empregar de forma torticera uns fondos europeos para o seu lucro persoal sen que isto mellore as condicións dos anciáns que coidan ou dos traballadores que en moitos casos ao ser considerados dentro da categoría do fogar familiar están sobrexplotados.

Na miña opinión e desde a miña experiencia no sector asociativo, se é posible e lóxica a constitución dunha asociación empresarial de hospitais privados por exemplo ou unha asociación de centros de traballo social pero un Cluster co obxecto de dinamizar e aumentar a produtividade dunha actividade que xa de por se está a ser paga nun gran procentaje con fondos públicos.

É unha broma. Non máis ben un invento duns empresarios con escasa sensibilidade social que están nun nicho de mercado que lles outorga pingues beneficios polo envellecemento da poboación, o tipo de traballadores que ocupa e a política social que grazas a deus temos neste país que permite que alguén que necesita axuda a domicilio poida contratar a unha destas empresas e que ese servizo en todo ou en parte págueo o estado.

Mentres este país non teña o modelo de atención aos maiores de estados unidos, un cluster de empresas de atención aos nosos anciáns é pouco máis que unha broma ademais dunha evidente e descarada estratexia para forrarse os petos con fondos UE destinados a outros mesteres