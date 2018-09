Reescribindo a Historia

Hai uns días un amigo dicíame que na antiga Roma recoñecíase que o único mecanismo para evitar unha guerra civil era unha especie de amnesia terapéutica.

Iso na miña opinión foi nosa Transición, unha época con moitos puntos escuros e situacións dolorosas pero onde o pobo español na súa maioría decidiu enterrar as rifas do pasado e mirar cara a un futuro común, esquecendo esa España de vencedores e vencidos e permitindo que todo o mundo opinase e actuase con limítelos da liberdade do veciño.

Con todo sempre existiron rescoldos de antigas rifas e rancores olvidadados de reproches e contas pendentes. Esta exhumación exprés dos restos do representante do réxime anterior é unha proba fehaciente para este que escribe da irresponsabilidade duns políticos que e ocasións tan só miran no curto prazo de períodos electorais e intereses partidistas.

Este goberno que chegou ao poder , se poder, co apoio de partidos dispares e cunha minoría na cámara, este goberno que xoga con orzamentos herdados que non pode modificar. Este goberno que desexa manterse para ter unha mellor plataforma electoral para as próximas eleccións xoga á desesperada.

Nuns meses dous ministros dimitidos, comentábame alguén que tivera unha reunión con outro ministro de profesión astronauta que lle recoñeceu que se harian todas as fotos que quixese pero que non tenia orzamento para I+D. Unpresidente que é unha estrela do Rock viaxando en avión presidencial , o de España non ten nome como o americano, pero consome moita gasolina seguro , para ir a concertos.

Cal é a medida estrela deste goberno para ter entretido ao público e contento aos seus socios de podemos e nacionalistas pois desenterrar pola via express a un morto que leva setenta anos enterrado e do que xa ninguén ou case ninguén se acordaba agora vén o seguinte o cadáver desenterrado peregrinando pobo por pobo de España a ver quen o acolle. Este esperpento soliviantara a algúns que non considerasen de gusto este prato de fiambre e alegrase a outros que desexasen facer bromas e carantoñas da momia.

Total xa hai lio montado, o suficiente para que todo o mundo entretéñase ou se tensione, algo tensionados xa están nalgunhas zonas desta nosa España con ese conto de nunca acabar do independentismo periférico, un pouco máis de leña que é a guerra.

Non hai sentido de estado, estamos a tentar reescribir a historia e cando xa ninguén se abacelaba xa de se os seus devanceiros foran vencedores ou vencidos uns políticos inconscientes avivan lumes con tal de manter unhas posicións de saída máis favorables para levantarse a posicións de poder.

Nos como os burros, empuxa e só mira a ver que pasa.