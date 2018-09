Modelo Florida

A edición portuguesa de Le Monde Diplomatique publica este mes un artigo titulado Porno-riquismo. Joao Rodrigues afirma que o novo segmento económico do país veciño é o luxo. Trátase de transformar Portugal na Florida de Europa. Co estatuto de residente non habitual e a autorización de residencia para actividade de investimento pretenden para atraer os máis ricos.

Ofrecen vivendas de patrimonio histórico, das que saen as familias de clase media, e centros urbanos convertidos en espazos para os privilexiados que buscan experiencias únicas, reflexo dos seus valores. Segundo o autor afóndase radicalmente a brecha entre o 1% e o 99% restante da poboación.

O plano conta co apoio do Estado que obra arestora a través dun goberno loado por toda a esquerda europea sen excepción, porque desobedeceron as directrices de Bruxelas, romperon coas receitas da austeridade, crean emprego, medra a economía e saen do terríbel marasmo de hai uns anos. Aquilo que desexan tantos é cuestionado como insuficiente desde a edición portuguesa da revista máis prestixiosa da esquerda.