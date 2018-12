Existe separación de poderes?

A Constitución Española describe como son e como funcionan os distintos órganos que ostentan as distintas funcións do poder do Estado e as leis orgánicas que desenvolven devanditas normas.

A separación de poderes non está reflectida nin sequera na propia Constitución Española. Os poderes lexislativo e executivo non están separados en orixe mediante eleccións diferenciadas, senón que no Estado español existen "eleccións xerais" nas que se nomean deputados e senadores a cortes xerais. O congreso á súa vez nomea por maioría ao candidato á presidente do goberno proposto polo Rei. A proba evidente desta ausencia de separación, é que o goberno séntase no congreso nos escanos denominados banco azul, sendo á vez lexislador e executor das leis.

Tampouco podemos falar de total independencia do poder xudicial. En teoría a xudicatura debería ser inmune ás inxerencias dos demais poderes do Estado. Porén esa suposta neutralidade e independencia xudicial non existe. Os xuíces e fiscais descobren, con maior frecuencia do que sería desexábel, que non están libres de inxerencias e interferencias doutros poderes.

A independencia xudicial é vital para que exista unha verdadeira separación de poderes. Porén algúns operadores xurídicos falan de presuntas influencias ou supostas intervencións intolerábeis que nalgunhas ocasións proveñen de determinados ámbitos políticos e noutras de contornas extra políticas derivadas de intereses privados poderosos ou de calquera outro grupo de presión.

A proba de que non estou inventando nada é a noticia aparecida recentemente en relación ao voceiro do PP no Senado, Ignacio Cosidó, o cal admitiu ser o autor dun texto enviado a través da aplicación de mensaxeiría instantánea WhatsApp aos seus 146 compañeiros e compañeiras no Senado no que se detallaban as interioridades do escuro e polémico acordo alcanzado co PSOE para repartirse o nomeamento dos vocais do Consello Xeral do Poder Xudicial (CXPX). No mesmo, presumía dun suposto control futuro "desde detrás" sobre varios órganos fundamentais do Tribunal Supremo. Un escándalo.

Opino que hoxe máis que nunca é necesario que exista unha separación real de poderes e por iso o Consello Xeral do Poder Xudicial (CXPX) non debería ser elixido polos partidos políticos, pois iso xera dúbidas en relación á independencia da xustiza. Deberían artellarse mecanismos para que o órgano de goberno do poder xudicial sexa elixido de xeito democrático polos propios xuíces.