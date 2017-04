ETA facilita a ubicación de oito zulos con 120 armas e tres toneladas de explosivos

Os verificadores, dando conta do desarmamento de ETA CC BY-SA Aitor Guenaga / eldiario.es

Coa entrega na mañá deste sábado ás autoridades francesas da xeolocalización de oito zulos situados no suroeste francés completouse o desarmamento de ETA, 58 anos despois do seu nacemento e historia de terror que deixa máis de 860 mortos. Ram Mannikalingam, máximo responsable da Comisión Internacional de Verificación confirmou, nunha comparecencia ante os medios no teatro anexo ao Concello de Bayona, que "este paso constitúe o desarmamento de ETA".

Mannikalingam non precisou nin o número de zulos, nin as armas nin explosivos da organización terrorista que se atopan no seu interior, pero si indicou que a comisión espera que "este paso histórico axude a consolidar a paz e a convivencia" na sociedade vasca.

ETA afirma que colocou 120 armas de fogo, tres toneladas de material para explosivos e abundante munición e detonadores nos zulos

En concreto, no inventario dos oito depósitos ETA afirma que colocou 120 armas de fogo, tres toneladas de material para fabricar explosivos e abundante munición e detonadores, segundo deron a coñecer posteriormente en Bayona os autoproclamados artesáns da paz. O ministro francés do Interior, Matthias Fekl, considerou que a entrega "unilateral" por parte de ETA das localizacións de oito depósitos de armas é "un gran paso", e tivo unha mensaxe de recordo para "todas as vítimas", en particular para os policías e os axentes da Garda Civil española. Nunha declaración en París ante a prensa sen preguntas, explicou que axentes policiais, baixo a dirección da xustiza, traballan desde as nove horas nesas oito localizacións no departamento dos Pireneos Atlánticos (sur) para que as operacións leven a cabo sen risco.

Francia mobilizou 180 policías e xendarmes de corpos antidisturbios, así como unha decena de equipos de artificieiros e "numerosos efectivos" da Policía Xudicial e dos servizos de seguridade interior

Francia mobilizou 180 policías e xendarmes de corpos antidisturbios, así como unha decena de equipos de artificieiros e "numerosos efectivos" da Policía Xudicial e dos servizos de seguridade interior para asegurarse o control do arsenal entregado polos etarras e diseminado en oito depósitos.

A información sobre os zulos de ETA foi trasladada pasadas as oito da mañá aos verificadores internacionais no Concello de Bayona e en presenza do seu alcalde polo autoproclamado artesán da paz Txetx Etcheverry. Mannikalingam precisou que "inmediatamente" as geolocalizaciones e o inventario foron "postos a disposición" ás autoridades francesas.

Xunto a Mannikalingam estivo presente o presidente da Mancomunidade do País Vascofrances, Jean-René Etchegaray, o mediador Txetx Echeverry e dous relixiosos -Mateo Zuppi, membro da Comunidade de San Exidio e arcebispo de Bolonia, e o ex-presidente da igrexa metodista, Harold Good, quen participou no proceso de desarmamento da IRA.

Manikkaligam sinalou que no caso de ETA produciuse un "modelo novo" de desarmamento. Lembrou que a comisión se constituíu o 28 de setembro de 2001 para" verificar a declaración do final definitivo da violencia por parte de ETA". En febreiro de 2014 comprobou que ETA "selara unha cantidade específica de armas e este foi o primeiro paso cara ao desarmamento", no que foi cualificado como un auténtico fracaso por partidos e autoridades.

Xa "unha organización desarmada"

Nas horas previas á entrega das armas do grupo terrorista ETA, agora xa "unha organización desarmada", segundo confirmou nun comunicado enviado á BBC, creceu o nerviosismo ante a decisión dos mediadores -autoproclamados artesáns da paz- de activar a sociedade civil para que estea presente nos diferentes zulos onde os terroristas reuniron o seu arsenal para entregalo ás autoridades galas. As sospeitas que algúns albergaban de que tras a operación do desarmamento do 8 de abril en Bayona podíase esconder un interese propagandístico parecen tomar corpo. Un total de 172 "observadores" acudiron aos lugares onde están os depósitos de ETA para "acreditar e comprobar que son as autoridades francesas as que se van a apropiar" dos arsenais, segundo confirmou posteriormente dous dos autodenominados artesáns da paz, Mixel Behorcoirigoin e Michel Tubiana.

Un total de 172 "observadores" acudiron aos lugares onde están os depósitos de ETA para "acreditar e comprobar que son as autoridades francesas as que se van a apropiar" dos arsenais

Esta participación da sociedade civil ligada aos zulos de ETA, máis aló dos actos programados para este sábado en Bayona entre as 10:30 e a concentración das 15 horas na Praza Paul Bert, casa ademais coa idea que a propia ETA transmite no seu último comunicado de como ve a entrega do seu arsenal: cando empezou a súa actividade terrorista "tomamos as armas polo Pobo Vasco" e "agora deixámolas nas súas mans". Unha "fantasía" allea á realidade que todos os partidos, salvo a esquerda abertzale, rexeitan de plano.

A idea de que os artesáns da paz e a sociedade civil vinculada á esquerda abertzale tivesen un papel máis relevante este sábado no día definitivo da entrega das armas era unha das posibilidades que estaba enriba da mesa, segundo fontes coñecedoras de como se xestou a xornada deste sábado. Algo que preocupaba as autoridades de Euskadi e tamén as francesas. Desde as institucións vascas vese isto como un elemento que pode distorsionar o evento e por iso reiteran as chamadas á prudencia que veñen realizando durante esta semana. E desde Francia tampouco ocultan a súa preocupación ante o risco, agora acrecentado, de que a cita se puidese desmadrar.

A escenificación, ademais, está pensada para os medios de comunicación. E mesmo se van a producir visitas guiadas con xornalistas a varios dos zulos ao longo da mañá, segundo puido confirmar este xornal en fontes solventes.

Previamente, á primeira hora deste sábado, a Comisión Internacional de Verificación que lidera Ram Manikkalingam entregou á autoridade xudicial as listaxes dos zulos de ETA, segundo fontes coñecedoras do proceso de desarmamento: oito, todos no suroeste francés.

A Comisión Internacional de Verificación entregou á autoridade xudicial as listaxes dos zulos de ETA

A información que obra xa no seu poder inclúe a xeolocalización e o inventario das pistolas e explosivos que se atopan no interior dos bidóns selados e diseminados por zonas boscosas e inmobles do territorio francés. Esta parte do desarmamento non será pública, nin quedará constancia algunha en imaxes.

Despois, a previsión é que a información proporcionada polos verificadores sexa remitida á Subdirección Antiterrorista (SDAT) da Dirección Xeral da Policía Xudicial francesa en París. E, a partir de aí, activouse o traballo da policía xudicial e dos axentes antiterroristas e expertos en explosivos, como confirmou o ministro do Interior galo.